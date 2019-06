È un botta e risposta a distanza molto interessante quello che stanno avendo Francesca De Andrè e Taylor Mega nelle ultime ore: dopo aver sentito le cose poco carine che la concorrente del reality ha detto sul suo conto, la bionda influencer ha risposto con tono ironico e piccato sui social network. La 25enne ha commentato anche l'atteggiamento di Gennaro Lillio nella Casa ed ha detto di essere contenta di aver conosciuto tre belle persone come Enrico, Gianmarco ed Erica.

Battibecco a distanza tra Mega e De Andrè

A meno di una giornata di distanza dallo sfogo che Francesca De Andrè ha avuto anche sul suo conto, Taylor Mega ha usato Instagram per commentare il tutto. Dopo aver precisato che sono stati i suoi tanti fan ad informarla di quello che ha detto la "gieffina" su di lei ("Cercava zizzania, è gelosa, voleva farsi Gennaro e Daniele ma non ci è riuscita"), la bella influencer ha aggiunto: "Ho saputo che sta sparlando di me nella Casa.

GF16, Taylor Mega replica a Francesca: 'Non sparo sulla Croce Rossa, si definisce da sola'

Io ci sono andata leggere con lei perché è una ragazza con molti problemi".

"Se avessi detto qualcosa di troppo, sarebbe stato come sparare sulla Croce Rossa", ha fatto sapere la 25enne in merito al confronto che ha avuto con la genovese in diretta Tv lunedì scorso.

Per quanto riguarda le accuse che l'opinionista ha fatto sui soldi che la Mega sostiene di guadagnare in un mese nonostante i suoi parenti facciano lavori umili, la diretta interessata ha detto: "Parlare della mia famiglia in quel modo, è un gesto infimo. Si definisce da sola e non dirò altro perché non sarebbe un confronto alla pari".

A chi l'ha esortata a difendere Gennaro da Francesca e dalle sue sfuriate, invece, Taylor ha risposto: "Non dovete preoccuparvi per lui perché, se si fa trattare così e le sta ancora dietro come un cagnolino, significa che merita questo".

Taylor Mega fa il tifo per Erica al GF 16

Nonostante non abbia legato con Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Taylor Mega considera la sua partecipazione al Grande Fratello un'esperienza molto positiva. Nei video che ha pubblicato su Instagram qualche ora fa, infatti, l'influencer ha ringraziato Barbara D'Urso per averle dato la possibilità di vivere una settimana con tante belle persone, tre in particolare.

La 25enne, infatti, ha detto di aver fatto amicizia soprattutto con: Enrico Contarin perché è molto simpatico, Gianmarco Onestini perché è una persona positiva ed Erica Piamonte perché è una ragazza genuina che non fa nessuna strategia.

A pochi giorni dalla finale della sedicesima edizione del reality di Canale 5, Taylor ha le idee molto chiare su chi vorrebbe sul gradino più alto del podio: "Faccio il tifo per Erica perché mi sono trovata benissimo e poi preferisco sempre stare dalla parte delle donne".