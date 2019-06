Le anticipazioni delle prossime puntate della nota soap opera Il Segreto, riservano interessanti curiosità. Nelle puntate che andranno in onda lunedì 3 e martedì 4 giugno, Fernando Mesia sarà notevolmente preoccupato per Emilia ed Alfonso e cercherà un modo per aiutarli. Frattanto Isaac si confiderà con Matias: successivamente il Guerrero vorrà scoprire tutta la verità su Elsa Laguna e comincerà ad investigare incessantemente sul conto della donna. Intanto a Puente Viejo si attende l'arrivo dei Molero. Vediamo di seguito le anticipazioni delle prossime puntate della serie spagnola.

Il Segreto: puntata di lunedì 3 giugno

Nella puntata de Il Segreto che verrà trasmessa lunedì 3 giugno, Fernando Mesia parlerà con Raimundo, Mauricio e Maria e gli annuncerà che non ha più il comando della situazione, pertanto non saprà dove i rapitori hanno portato Emilia ed Alfonso. I sequestratori, infatti, non reputeranno più l'uomo parte del loro gruppo. Poi il Mesia cercherà un modo per risolvere la brutta situazione e annuncerà di avere un piano: l'uomo convincerà Maria a lasciarlo partire da solo per cercare di scoprire dove si trovino Alfonso ed Emilia.

Il Segreto spoiler: Mesia cerca di risolvere la vicenda del rapimento di Emilia e Alfonso

Successivamente Isaac si confiderà con Matias e gli rivelerà di provare dei sentimenti nei riguardi di Elsa: quest'ultima sarà ancora considerata una ladra tra gli abitanti di Puente Viejo, a causa del furto alla locanda di Marcela e Matias.

Il Segreto: puntata di martedì 4 giugno

Nella puntata de Il Segreto che andrà in onda martedì 4 giugno, Isaac Guerrero vorrà scoprire definitivamente la verità su Elsa Laguna. Per tale ragione deciderà di chiamare personalmente la struttura psichiatrica nella quale la Laguna sarebbe stata ricoverata in passato, secondo il racconto riferito da Antolina.

Dopo aver chiamato la clinica psichiatrica Isaac avrà oramai la certezza che Antolina non ha mentito, pertanto Elsa è stata davvero internata nella clinica interessata, quando era appena una adolescente: successivamente il Guerrero si recherà dalla Laguna per chiederle delle spiegazioni sulla vicenda. Nel frattempo a Puente Viejo si attende l'arrivo dei Molero, pertanto Carmelo cederà un'arma a Saul, utile a proteggersi da Eustaquio Molero e i suoi uomini. Infine, Severo avvierà i lavori nei territori di Las Lagunas.

Come vedere in streaming on line le puntate de Il Segreto

