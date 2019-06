Manuel Galiano ha davvero tradito Giulia Cavaglià? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e donne da 24 ore circa, ovvero da quando sui social network ha iniziato a circolare un video nel quale sembra che il ragazzo baci un'altra. Se l'ex tronista preferisce tacere, forse fino a quando non si ritroverà faccia a faccia con il fidanzato, lui ha provato a smentire tutti i Gossip con una Stories apparsa sul suo profilo Instagram per pochi minuti: nonostante il messaggio sia stato cancellato quasi subito, Deianira Marzano ha fatto in tempo a salvarlo e a mostrarlo a tutti.

Manuel si difende su IG: 'State esagerando, basta'

Da qualche ora, sul web, non si parla d'altro che del presunto tradimento di Manuel Galiano a Giulia Cavaglià: in un video che l'influencer Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram, si vedrebbe l'ex corteggiatore di Uomini e Donne scambiarsi un bacio appassionato con una persona che non è la fidanzata. Quello che sostengono in molti, dunque, è che il ragazzo avrebbe mancato di rispetto alla tronista che l'ha scelto solo un mese fa nel corso della vacanza che sta facendo a Ibiza con gli amici.

Se la torinese non si è ancora pronunciata sul gossip che la vorrebbe "pugnalata alle spalle" dal suo uomo, quest'ultimo ha usato i social network per provare a difendersi e smentire le tante chiacchiere che stanno circolando sul suo conto. Nelle Stories di Manuel, dunque, ieri pomeriggio è apparso il seguente messaggio: "Prima era Valeria, poi Alessia e oggi è diventata Erika di Firenze. Domani?".

Erika di Firenze sarebbe la persona con la quale Galiano si sarebbe piacevolmente intrattenuto qualche sera fa sulla isla: tutte le persone che hanno riportato la segnalazione sul presunto tradimento a Giulia, infatti, hanno anche fatto il nome di colei che sarebbe stata "complice" di questa mancanza di rispetto.

"Adesso state esagerando con questa cattiveria gratuita, basta", ha concluso l'ex volto di U&D prima di cancellare l'intero post dal suo profilo nel giro di pochi minuti.

Giulia non si sbilancia dopo i rumors

La decisione di Manuel di smentire le voci di tradimento su Instagram con un messaggio cancellato a pochi minuti dalla sua pubblicazione è molto strana: in tanti, infatti, si sono chiesti come mai il ragazzo non si sia esposto in modo deciso per difendere la sua giovane storia d'amore.

In tutta questa faccenda, però, Galiano non è l'unico ad aver avuto una reazione un po' particolare: Giulia, da quando ha iniziato a circolare il gossip sulla presunta mancanza di rispetto ricevuta, sembra essere quasi sparita dai social network. L'unico gesto che l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sul web nelle scorse ore, è rispondere con dei cuoricini a chi le ha inviato dei messaggi di forza e vicinanza: secondo Deianira, questo altro non sarebbe che una conferma indiretta al tradimento subito da parte di Manuel.