Recentemente il noto compagno della senatrice Stefania Pezzopane, l'ex concorrente del Grande Fratello Simone Coccia Colaiuta, ha deciso di volare in Turchia allo scopo di eseguire un trapianto di capelli. Stando alle testate e dei siti specializzati in gossip, l'operazione è perfettamente riuscita e lo stesso Coccia Colaiuta ha deciso di raccontarla tramite dei post pubblicati sul noto social network Instagram. Per essere più specifici e stando a quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito del Fatto Quotidiano, l'operazione a cui si è sottoposto Simone Coccia è durata ben otto ore.

L'ex gieffino: 'Ho reso nota la mia operazione per aiutare chi vorrebbe intraprendere questo cammino'

A seguito della riuscita del trapianto di capelli, lo stesso ex concorrente del popolare programma di Canale 5 ha spiegato la motivazione che l'ha spinto a rendere di pubblico dominio la notizia. Andando maggiormente nei particolari, Coccia ha spiegato che ha voluto pubblicizzare la sua operazione al fine di motivare le tante persone che vorrebbero compiere il suo stesso passo. Allo stesso tempo, lo stesso Simone Coccia ha affermato che non bisogna vergognarsi di ciò e che non bisogna temere eccessivamente il giudizio altrui.

Coccia Colaiuta: 'Grazie al trapianto ho ricominciato a sorridere, siate liberi e non vergognatevi dei vostri desideri'

Per Simone Coccia l'operazione effettuata a Istanbul è stata fondamentale sia esteticamente che psicologicamente. Difatti, il compagno della politica del PD ha dichiarato che grazie ad essa ora sta molto meglio ed ha finalmente ricominciato a sorridere. Come riportato da un articolo scritto sul famoso sito web 'Caffeina.net', lo stesso ex concorrente del GF ha detto che ha compiuto un passo importante per il suo benessere e la propria vita e ha ribadito che chi dovrebbe provare vergogna sono coloro i quali giudicano e criticano a prescindere.

Inoltre, Coccia Colaiuta ha esortato i suoi followers ad essere maggiormente liberi e a volersi bene, nonché a seguire i propri sogni senza farsi sottomettere dalla paura del giudizio degli altri. Oltre a tutto ciò, c'è anche da dire che negli ultimi giorni Coccia ha parlato anche dei nuovi tatuaggi che si è fatto recentemente. Stando sempre al già citato articolo di 'Caffeina', lo stesso Simone Coccia ha tatuato il proprio volto con un teschio, due lettere, un veliero e infine una ragnatela sulla fronte.

Il fidanzato di Stefania Pezzopane ha motivato i nuovi tatuaggi affermando che così non sarebbe riconosciuto dalle persone.

Difatti, in un'intervista a 'Pomeriggio 5' Coccia ha rivelato di essere continuamente fermato per strada.