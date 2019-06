Il viaggio a Ibiza che Manuel Galiano ha deciso di fare senza la sua Giulia Cavaglià, potrebbe essere la causa della loro rottura: stando ai Gossip che stanno circolando sul web in queste ore, il ragazzo sarebbe stato avvistato mentre baciava un'altra donna in un locale della Isla. A mostrare le immagini del presunto tradimento dell'ex corteggiatore di U&D, è stata la sempre informatissima Deianira Marzano: l'influencer ha pubblicato il video (rimosso poco tempo fa da un amico di lui) nel quale si vedrebbe il giovane scambiarsi affettuosità con una che non è la sua fidanzata.

Manuel ha baciato un'altra ragazza? L'indiscrezione

Quando i fan della coppia formata da Manuel Galiano e Giulia Cavaglià hanno saputo che lui è partito per Ibiza senza la sua dolce metà, si sono subito allarmati pensando ad una crisi in corso tra loro. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, però, ha usato i social network per tranquillizzare tutti: il viaggio in Spagna che sta facendo con i suoi amici, era stato programmato tempo fa e con la tronista va tutto a gonfie vele.

A gettare nuove ombre sulla storia d'amore nata in Tv circa un mese fa, è stata Deianira Marzano questa mattina: su Instagram, infatti, l'influencer ha riportato una voce secondo la quale ci sarebbe stato un tradimento ai danni della bella torinese.

A provare la mancanza di rispetto del giovane, ci sarebbe un video che ha postato un suo amico l'altra sera: in queste immagini (che la napoletana ha condiviso sul suo account), si vedrebbe Manuel scambiarsi un bacio appassionato con un'altra ragazza.

Nonostante questo video sia stato cancellato dalla persona che l'aveva pubblicato forse senza rendersi conto di quello che si intravedeva in penombra, Deianira ha fatto in tempo a renderlo visibile a tutti i suoi followers prima che sparisse dal web.

La Cavaglià tace dopo le voci sul fidanzato

Quello che Deianira Marzano sostiene, è che Manuel sarebbe stato beccato in flagrante mentre tradiva Giulia: un suo amico, infatti, l'avrebbe ripreso per errore nel momento in cui baciava un'altra donna nella notte ibizenca.

I fan della coppia nata a Uomini e donne che hanno visionato questo filmato, hanno pareri contrastanti a riguardo: alcuni affermano di riconoscere la sagoma di Galiano, altri che si vede troppo poco per dire con certezza che la persona inquadrata è lui.

La Cavaglià, infine, non si è ancora pronunciata sul gossip che ha travolto la sua giovane storia d'amore: è più di una settimana che la tronista non vede il fidanzato, e le voci su una loro presunta crisi si fanno sempre più insistenti.

Dopo la precoce rottura tra Angela Nasti ed Alessio Campoli, è il turno di Giulia e Manuel di deludere i telespettatori che si sono affezionati a loro negli ultimi mesi?