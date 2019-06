La serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì durante la fascia del daytime, continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Nell’undicesimo episodio che i telespettatori italiani vedranno il prossimo lunedì, il piccolo Bulut finirà in ospedale a causa di un lieve infortunio. Ferit Aslan e Nazli Piran ovviamente andranno subito a trovare il bambino. Purtroppo il benestante imprenditore e l’aspirante chef avranno una discussione accesa con Demet proprio nella clinica.

Pubblicità

Pubblicità

Riassunto puntata di giovedì 20 giugno

Nella puntata di giovedì 20 giugno andata in onda su Canale 5 oggi pomeriggio, Hakan e Demet grazie alla foto scattata da Asuman, sono riusciti ad ottenere l’affidamento di Bulut, ma in modo provvisorio. Il bambino è stato quindi costretto per ordine di giudice a preparare le valigie e ad abbandonare subito la lussuosa villa del suo adorato zio Ferit, per trasferirsi dai suoi nuovi tutori. Quest’ultimo ha fatto sapere ai coniugi Onder di non essere disposto ad arrendersi, promettendogli che presto suo nipote tornerà a vivere con lui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L’imprenditore ha iniziato ad indagare, per scoprire come hanno fatto i suoi avidi parenti ad ottenere le preziose informazioni. Intanto Asuman ha fatto shopping con la sua amica utilizzando il denaro che ha ricavato per aver aiutato Demet e il marito a far allontanare il piccolo Bulut dall’Aslan. In seguito Tarik pur avendo scoperto che Fatos in realtà non è una famosa stilista di moda, ha deciso di non dire nulla ad Engin. Infine Asuman non è riuscita a trattenere le lacrime, quando Nazli e Fatos le hanno raccontato quanto è stato difficile per Bulut doversi separare dallo zio.

Pubblicità

Spoiler dell’appuntamento di lunedì 24 giugno: Ferit e Nazli discutono con Demet

Nel decimo appuntamento, in programmazione domani venerdì 21 giugno 2019, Demet e Hakan proporranno a Nazli di lavorare nella loro abitazione per badare al piccolo Bulut. Le anticipazioni dell’episodio di lunedì 24 giugno, invece svelano che durante l’ennesimo processo riguardante l’affidamento di Bulut, il magistrato dimostrerà di nutrire una forte simpatia per i coniugi Onder.

Nonostante ciò, Ferit non demorderà visto che vorrà tramite i suoi avvocati far emergere a tutti i costi la verità sugli interessi economici della coppia. Il ricco manager sarà sempre più convinto che i suoi parenti stanno facendo il possibile per ottenere la custodia definitiva di suo nipote, soltanto per potersi introdurre più facilmente nella società della sua famiglia. Nel frattempo la Piran andrà su tutte le furie, perché verrà a conoscenza che Demet e Hakan hanno messo le mani nella copia del documento scritto da Demir, grazie a sua sorella Asuman.

Pubblicità

In un primo momento l’aspirante chef vorrà confessare a Ferit che dietro il suo allontanamento dal nipote c’è lo zampino di sua sorella, ma poi farà un passo indietro con il timore che il suo capo potrebbe reagire male. Successivamente Bulut verrà portato in ospedale dopo aver avuto un piccolo incidente. Nazli e Ferit dopo essersi accertati sulle condizioni di salute del bambino, avranno una lite con Demet. Per finire Fatos sarà ancora indecisa se mettere al corrente Engin del suo inganno.