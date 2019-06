A poche ore dalla proclamazione, la vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni ha trovato il tempo di ringraziare i telespettatori che hanno votato per lei, permettendole di arrivare alla vittoria finale ed aggiudicarsi il premio da 100 mila euro. Con un selfie su Instagram, la ‘ragazza con il cuore di latta’ ha espresso tutta la sua felicità per un risultato insperato e che l’ha vista battere al televoto finale Enrico Contarin. Terzo posto per Gianmarco Onestini mentre il favorito della vigilia Gennaro si è dovuto accontentare della quinta posizione.

Un’edizione ricca di polemiche che ha visto la vittoria di una ragazza semplice e positiva, molto apprezzata anche dall'opinionista Cristiano Malgioglio.

GF 16, la vincitrice è Martina: 'Sono strafelice, grazie a tutti'

La vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello è Martina Nasoni, la 21enne di Terni che ha battuto al fotofinish l’altro concorrente Enrico con il 60% delle preferenze. Con poche ma significative parole, la vincitrice, a notte fonda, ha postato su Instagram un ringraziamento per tutti i telespettatori che le hanno permesso di arrivare alla vittoria: ‘Sono strafelice, grazie a tutti’.

Gf 16, le prime parole della vincitrice Martina:'grazie a tutti'

Il pubblico da casa ha quindi permesso alla giovane di realizzare il suo sogno da bambina, ossia quello di salire alla ribalta attraverso un Reality Show. Diplomata al liceo artistico, la Nasoni è stata anche Miss Umbria ed ha partecipato alle selezioni di Miss Italia, senza però superare i provini. Ora, grazie alla vittoria del Grande Fratello, Martina si porta a casa anche un ricco montepremi oltre ad un esperienza che le ha permesso di fare ‘un viaggio dentro se stessa’, un esperienza che rifarebbe centomila volte, come lei stessa ha dichiarato in uno degli ultimi confessionali.

Grande fratello 2019, vince Martina Nasoni davanti ad Enrico, Gennaro quinto

Martina Nasoni, è conosciuta per essere la ‘ragazza con il cuore di latta’ cantata da Irama a Sanremo, una fonte di ispirazione per il cantautore che ha conosciuto la giovane per caso nell’estate scorsa in Salento. La canzone è solo parzialmente ispirata alla storia di Martina che, dall’età di 12 anni, vive con un pacemaker al cuore, a causa di una malattia congenita. La vittoria del Grande Fratello di ieri 10 giugno è una sorta di riscatto e di rivincita per la ragazza che, con la sua semplicità, ha conquistato il pubblico da casa che l'ha voluta premiare con il televoto.

Secondo posto quindi per Enrico Contarin, altro concorrente molto amato mentre la terza piazza è andata a Gianmarco Onestini, davanti a Daniele Dal Moro. Il favorito della vigilia Gennaro Lillio si è dovuto accontentare del quinto posto, forse penalizzato dal pubblico a causa del suo atteggiamento con la controversa Francesca De Andrè.

Attendiamo ora altri commenti da parte della vincitrice e di tutti gli altri della concorrenti di questa sedicesima edizione del Grande Fratello.