Nonostante sia risaputo che i social media non rappresentino completamente la vita reale delle persone, ci sono comunque alcune celebrità che data la loro posizione di spicco devono seguire una certa prassi quando si parla di contatto con il ‘’pubblico‘’. Non fa sicuramente eccezione la famiglia reale inglese, la quale ricorda ai propri concittadini i compleanni dei regnanti e dei membri della famiglia anche via Instagram.

Quest’anno il caro e amato Principe Filippo compie ben 98 anni e la Famiglia Reale non ha perso l’occasione per iniziare i festeggiamenti con anche gli auguri sulla loro pagina ufficiale di Instagram ma, qualcosa di particolare non è sfuggito agli occhi dei più attenti fan: tra coloro che augurano un meraviglioso compleanno a Filippo non compare Meghan Markle, da poco nominata la Duchessa della Discordia.

Abitudine o discordia?

Non è però la prima volta che Lady Markle decide deliberatamente di non augurare un buon compleanno a dei membri della famiglia: pochi mesi fa ha infatti taciuto durante il compleanno del piccolo principino Louis. Ciò che fa ancor più discutere è il fatto che sia lei stessa a curare la pagina social perciò, possibile che non si sia resa conto che la mancanza di auguri si sarebbe notata? In molti pensano che, siccome i rapporti non sono dei migliori, Meghan abbia appositamente deciso di non comparire tra i nomi che celebrano i 98 anni di Filippo.

Sempre più lontani da William e Kate

Harry e Meghan, da poco anche il piccolo Archie Harrison, si distaccano sempre di più dai cognati William e Kate: prima la decisione di aprire un account Instagram separato dai Duchi di Cambridge, successivamente lo spostamento della loro residenza a Frogmore Cottage di Windsor, ora perfino la posizione durante la fotografia sul celebre balcone durante il Trooping The Colour.

Durante questo giorno, il quale rappresenta una formalità nei festeggiamenti del compleanno della Regina Elisabetta, i Duchi di Sussex erano lontanissimi – e proprio in maniera letterale – dai cognati William e Kate.

Molte testate giornalistiche inglesi parlano di protocollo ma non si può comunque fare a meno di pensare a come tutto ciò possa incrementare le rivalità da parte di Meghan e Kate. Oltre alla posizione che dovrebbe rispettare il protocollo, ci sono alcune regole che i Reali devono seguire durante l’apparizione sul balcone: tra queste troviamo il divieto assoluto di dare le spalle alle telecamere e ai sudditi, ovviamente regola non rispettata da Lady Markle.

Meghan sgridata da Harry dopo l’inno inglese

Come scritto in precedenza, Meghan ha deciso ancora una volta di non rispettare il protocollo o, molto più semplicemente, di dimenticarsene.

Durante l’apparizione sul balcone di Buckingham Palace, Meghan ha rivolto per ben due volte le spalle al pubblico, non si sa se per parlare con il consorte o per lasciare i festeggiamenti; durante le riprese si può però scorgere un Principe Harry scocciato dal comportamento della moglie e costretto a richiamarla sul suo comportamento.