Lunedì 3 giugno è andata in onda in primetime su Canale 5 la semifinale dell'edizione del Grande Fratello 16 di Barbara D'Urso, in cui sono stati eliminati 3 concorrenti ed è stato proclamato un altro finalista. Oltre a questo, ci sono state anche diverse sorprese organizzate ad alcuni concorrenti e si è di nuovo discusso del triangolo formato da Gennaro Lillio, Francesca De André e Giorgio Tamperini.

Cristiano Malgioglio e Francesca discutono in diretta

La semifinale del Grande Fratello ha avuto inizio con i saluti di rito da parte di Barbara D'Urso e con l'ingresso in studio dei due opinionisti dello show, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Subito dopo, Barbara D'Urso si è collegata con la casa e ha salutato tutti i concorrenti, chiedendo poi a Francesca De André di recarsi nella stanza led per vedere altri video riguardanti Giorgio Tamperini e alcune sue presunte uscite. Dopo di ciò, c'è stato un lungo dibattito fra Francesca e Cristiano in cui i due protagonisti del Gf hanno litigato animatamente per alcune vicende legate alla famiglia De André. Finito lo spazio di Francesca c'è stata una sorpresa organizzata da Ambra per Kikò e il momento dedicato a Valentina Vignali e all'ingresso in casa del suo fidanzato Lorenzo. Poi è stata la volta della sorpresa dedicata ad Erica che ha potuto vedere la sorella e ha potuto leggere una lettera inviatale dai suoi genitori.

Grande Fratello 16 verso la finale

Gianmarco Onestini incontra suo padre

All'inzio del secondo blocco della diretta, Barbara D'urso ha annunciato che l'eliminato di questa settimana è Kikò Nalli, a favore di Erica Piamonte ed Enrico Contarin. Subito dopo, la conduttrice ha chiesto alle donne di andare nella stanza delle sorprese per effettuare una nomination fra di loro e sancire i nomi delle tre donne destinate al televoto per stabilire una nuova finalista e una seconda eliminazione.

Da questa seconda nomination si è stabilito che le tre concorrenti destinate al televoto erano Valentina, Erica e Martina. Subito dopo c'è stata la sorpresa fatta a Gennaro che ha potuto vedere un video della sorella e quella fatta a Gianmarco Onestini che ha potuto incontrare il padre. Finite le sorprese, Barbara ha annunciato che Valentina Vignali era la seconda eliminata della serata mentre la seconda finalista era Martina. In seguito, la conduttrice ha annunciato che ci sarebbe stata una terza eliminazione fra gli uomini e ha invitato i ragazzi della casa ad andare nella stanza delle sorprese.

Lì, tramite un meccanismo molto simile a quello usato precedentemente con le ragazze, è stato stabilito che i tre concorrenti destinati al televoto erano Gianmarco, Enrico e Michael. Fra quest'ultimi alla fine è stato eliminato Michael, mentre in finale è andato Gianmarco Onestini.