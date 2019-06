Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello 16. Per l’ennesima volta, è andato in scena un nuovo confronto-scontro tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè.

La protagonista della prima parte dedicata alla semifinale del reality-show,è stata di nuovo la figlia di Cristiano De Andrè. La gieffina ha ricevuto una lettera del suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini. Terminata la parte relativa alle vicende sentimentali di Francesca, la padrona di casa ha lasciato la parola a Cristiano Malgioglio.

L’opinionista, dopo lo scontro di due settimane fa, nei giorni scorsi sui social ha punzecchiato più volte la gieffina.

Ancora una volta l’autore del brano ‘Dolce Amaro’, ha bacchettato il comportamento tenuto dalla De Andrè. In un secondo momento, Cristiano Malgioglio ha invitato Gennaro a stare attento. Secondo l’opinionista, il modello partenopeo potrebbe anche vincere la 14esima edizione del GF, a patto che si allontani dalla sua coinquilina.

GF, Cristiano Malgioglio sbotta con la De Andrè: ‘Fuori dalla Casa, nessuno ti ama’.

Dopo aver perso le staffe, Malgioglio ha tirato fuori gli artigli contro la gieffina: “Francesca, fuori dalla Casa non ti ama nessuno”. Il commento del paroliere ha incassato l’ovazione del pubblico presente in studio. A quel punto la replica della concorrente non si è fatta attendere: la De Andrè ha ammesso di essere una persona vera. La nipote di Fabrizio De Andrè, dopo aver accusato il paroliere di occuparsi troppo delle sue vicende familiari, è stata bacchettata anche da Iva Zanicchi. Quest’ultima ha invitato Francesca a moderare i termini.

La reazione del web

Il giudizio di Cristiano Malgioglio nei confronti di Francesca De Andrè ha riscosso molto successo sul web. Molti telespettatori sulla pagina ufficiale del reality, stanno postando numerosi commenti positivi in favore del paroliere. Al suo indirizzo alcuni utenti hanno detto: “Sei il nostro eroe”, “Bravo Cristiano, rappresenti il pensiero del popolo italiano”. Le parole dell’opinionista non state affatto apprezzate dalla padrona di casa.

Barbara D’Urso dopo aver visto la De Andrè in difficoltà, ha spezzato una lancia in suo favore: “Non è corretto dire queste cose ad una concorrente ancora in gara. Francesca sei amata e non amata come tutti gli altri concorrenti”.

La lettera di Giorgio Tambellini

Durante la semifinale Francesca De Andrè ha ricevuto una lettera da parte del suo ex fidanzato. Giorgio Tambellini ha ammesso di aver sbagliato, ma di essere pronto a chiarire la sua posizione una volta spenti i riflettori sulla Casa.

Inoltre, l’imprenditore toscano si è detto stranito per il comportamento mostrato da Francesca con Gennaro. La reazione della gieffina ha spiazzato tutti: “Sono cornuta e mazziata”.