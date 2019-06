Gli eventi si sono susseguiti rapidamente nella nona e penultima puntata del Grande Fratello 16, trasmessa ieri 3 giugno in prima serata su Canale 5. Barbara d'Urso ha riassunto quanto accaduto in settimana, a partire dalle dinamiche scatenate dall'ingresso di Taylor Mega nella Casa e dalle seguente gelosia di Francesca De Andrè. Ma c'è stato ampio spazio anche per le sorprese ai vari concorrenti rimasti in gara, a partire da Gianmarco Onestini che finalmente ha avuto delle notizie dalla sua famiglia.

Sono stati ben tre i concorrenti ad abbandonare la gara ad un passo dalla finalissima che andrà in onda la prossima settimana, mentre altri colleghi hanno potuto tirare un respiro di sollievo, apprendendo di essere già i finalisti di questa discussa sedicesima edizione del Reality Show.

Resoconto Grande Fratello 16: tante sorprese per i ragazzi

Come già accaduto le scorse settimane, il resoconto della nona puntata del Grande Fratello 16 parte da Francesca De Andrè e dalla lettera ricevuta da Giorgio Tambellini dopo lo scontro avvenuto all'interno della Casa.

Grande Fratello 16: tre concorrenti eliminati

La nipote di Faber è stata anche chiamata a parlare della sua gelosia nei confronti di Taylor Mega, avvicinatosi pericolosamente a Gennaro Lillio. La De Andrè ha negato di provare un simile sentimento mentre l'estrosa influencer le ha consigliato di lasciarsi andare una volta per tutte con il bel collega. Kikò Nalli ha ricevuto l'approvazione del figlio in merito alla sua relazione con Ambra e quest'ultima ha fatto un nuovo ingresso nella Casa, anche se "freezata".

Valentina Vignali ha ricevuto la visita del fidanzato che l'ha rassicurata sulla loro relazione, mentre Erica ha potuto leggere una lettera dei suoi genitori, i quali hanno dichiarato di sostenerla e apprezzarla. Anche Gianmarco Onestini ha ricevuto una sorpresa dal padre il quale lo ha tranquillizzato, informandolo di essere molto fiero di lui.

I tre eliminati della semifinale

Tanti i verdetti durante la nona puntata del Grande Fratello 16. Erano tre i concorrenti inizialmente in nomination ovvero Kikò, Erica ed Enrico.

Ad abbandonare la Casa per primo è stato Nalli che in studio ha potuto riabbracciare il fratello Gianluca. È arrivato poi il momento di un gioco incrociato tra le ragazze e l'esito del televoto tra Martina, Valentina e Erica ha sancito due nuovi importantissimi traguardi: la Vignali è stata eliminata, mentre la Nasoni ha appreso di essere la seconda finalista di questa edizione, insieme a Gennaro Lillio (già qualificatosi la scorsa settimana). Successivamente è stato raggiunto un verdetto analogo tra i ragazzi: Daniele e Gianmarco sono stati proclamati nuovi finalisti mentre Michael Terlizzi ha dovuto lasciare il programma.

Infine, tre concorrenti sono finiti al televoto: Francesca, Erica ed Enrico apprenderanno il loro destino all'inizio della finale in programma il 10 giugno.