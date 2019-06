Ieri 24 giugno è stato annunciato ufficialmente il quarto capitolo del Machete Mixtape, noto anche con la sigla 'MM4', il disco sarà disponibile a partire dal prossimo cinque luglio sulle piattaforme di streaming, oltre che sui digital stories ed ovviamente in formato fisco. L'annuncio ufficiale è stato preceduto da una serie di indizi lasciati sui social, in primis da Salmo, ma anche da tutti gli altri membri del Machete Crew.

La promozione del Machete Mixtape 4 sui social

Due giorni fa ad esempio, tutti gli affiliati al collettivo avevano pubblicato una serie di foto bianche sui propri canali social, lasciando quindi intendere ai supporter più attenti che i vari annunci fatti da ognuno di loro nei giorni precedenti, in merito a non meglio specificati 'nuovi progetti', fossero invece relativi ad un unico progetto collettivo, ovvero il sopracitato quarto capitolo del Machete Mixtape.

Pubblicità

Pubblicità

Stranamente quasi nessuno, almeno a livello mediatico, ha fatto caso ad un commento ironico e velatamente polemico di Gué Pequeno, comparso sotto una delle foto bianche caricate dai rapper che gravitano attorno al collettivo Machete, nello specifico un post di Lazza, che con lo storico membro della Dogo Gang ha più volte collaborato.

Il commento di Gué Pequeno e la reazione del pubblico di Instagram

"Queste trovate social new wave trap per fare Hype", ha scritto il rapper sotto il profilo del collega, suscitando l'ilarità di molti utenti ma anche l'indignazione di altri.

Pubblicità

"Rosica rosica", ha infatti scritto qualcuno in risposta al commento di Gué, mentre la pagina Instagram del magazine 'Rebel Mag' ha invece sposato l'approccio del rapper milanese, ripubblicando il suo commento e allegando nella descrizione del post l'emblematica frase: "Gué Pequeno uno di noi".

Ufficialmente non ci sono dissapori in atto tra Gué Pequeno e la Machete, ma nel recente passato alcune dichiarazioni dell'autore di 'Vero' sono state interpretate come delle frecciatine, neanche troppo velate, a Salmo, uomo simbolo del collettivo nato in Sardegna ma trasferitosi poi a Milano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Rap

Gué si era infatti autoproclamato "Primo artista hip hop a fare sold out al Forum di Assago", non più di due mesi fa, senza però tenere conto del fatto che qualche mese prima la stessa impresa era stata brillantemente realizzata anche da Salmo.

Il Guercio aveva però classificato il rapper sardo come un artista crossover, di conseguenza, secondo il suo giudizio, non prettamente hip hop.

Sotto al commento di Gué al post di Lazza nelle ultime ore si è concretizzata una lunga serie di botta e risposta social tra gli utenti, dai toni sicuramente ironici ma abbastanza accesi.

Qualcuno ha descritto Gué Pequeno come un 'babbo', qualcun'altro come un fallito, altrettanti utenti si sono invece schierati dalla parte del rapper.