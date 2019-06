Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera turca intitolata 'Bitter Sweet' che riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. Ci saranno molti colpi di scena nella vita dei personaggi principali, che stanno affrontando un momento decisivo nella loro esistenza. Le anticipazioni del mese di luglio raccontano che ci sarà un maggiore avvicinamento tra Ferit e Nazli, che diventeranno molto complici. L'affarista e la cuoca saranno uniti dall'affetto nei confronti di Bulut, che manifesterà la volontà di lasciare la casa di Demet.

Il bambino ha fatto le dovute valutazioni, al punto che tenterà di scappare dalla casa degli zii. Il motivo della decisione del giudice di affidare il ragazzino a Hackan e Demet è legato al fatto che sono state scattate delle foto con i documenti di Ferit in compagnia di Nazli e di un'amica della ragazza. Lo scopo è stato quello di far passare l'imprenditore come un donnaiolo. Nel mese di luglio il pubblico potrà assistere al primo bacio tra i due protagonisti di Bitter Sweet.

Ferit e Nazli si avvicinano sempre di più

Le anticipazioni di Bitter Sweet narrano che Nazli e l'Aslan riusciranno a mettere da parte le rispettive tensioni. Una situazione complicata sarà attraversata da Alya, che dovrà fare i conti con il complicato rapporto con Deniz, accortosi della relazione tra Nazli (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman). Deniz si troverà alle prese con la gelosia nei confronti dell'Aslan e capirà di non poter conquistare l'amore della giovane cuoca. Alya metterà in atto un piano per far scoprire a Deniz che il foulard di Nazli si trova sul comodino della camera dell'Aslan.

La giovane cuoca costretta a rassegnare le dimissioni

La chef affronterà un periodo complicato per quanto riguarda il rapporto con Asuman, in quanto verrà accusata di tradimento. Le anticipazioni della soap opera raccontano inoltre che la dipendente dello zio di Bulut deciderà di evitare ogni tipo di confronto con lui, in quanto non vorrebbe mettere nei guai la sorella. Il rapporto tra i due innamorati Nazli e Ferit subirà una fase di arresto, al punto che Nazli deciderà di presentare le carte per il licenziamento, suscitando la felicità di Deniz.

Quest'ultimo sarà dunque pronto per fare un'offerta di lavoro a Nazli nel suo ristorante, ma Ferit riuscirà a fermare in tempo la ragazza, richiamandola alle proprie responsabilità legate al contratto stipulato con lui. Inoltre Deniz si accorgerà della sintonia tra l'Aslan e la collaboratrice domestica, al punto che deciderà di commettere una pazzia. L'uomo si dirà sicuro di fare la scelta giusta vendendo le quote della società.