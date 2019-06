In questi giorni sui quotidiani nazionali sta tenendo banco la vicenda che vede coinvolto Marco Columbro, celebre attore e presentatore televisivo. In una sua recente intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo, Columbro ha dichiarato di essersi trovato in una situazione di difficoltà economica abbastanza seria. A questo punto, secondo il suo racconto, Silvio Berlusconi si sarebbe offerto di comprare la sua villa, questo per fare in modo che le sue finanze si ristabilissero.

Il presentatore è stato intervistato anche dal Corriere della Sera, a cui ha fatto ulteriori rivelazioni, queste ultime abbastanza clamorose, e che hanno suscitato non poca curiosità.

Columbro: 'In passato sono stato un cavaliere templare'

L'attore non è voluto entrare nei particolari della sua situazione economica, ma si è limitato a dire che Berlusconi è una persona molto generosa, che ha sin da subito capito il suo momento. Secondo quanto ha dichiarato alla stampa italiana, la gente si esprime senza ragionare abbastanza sulle cose.

Marco Columbro, 'Mi sono reincarnato, in una vita passata sono stato cavaliere templare'

Adesso lui vivrebbe in una villa vicino a quella di Alba Parietti. Il problema comunque, sempre secondo le sue dichiarazioni, non sarebbero i soldi, né la sua situazione economica. Come detto, non è voluto scendere nei particolari. In più però ha rivelato qualcos'altro, soprattutto circa la sua vita spirituale, affermando che ha scoperto qualcosa sulla sua vita passata. Infatti si sarebbe reincarnato e sarebbe stato un medico e addirittura un cavaliere templare.

I Templari, noti anche come "Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone", furono un corpo militare e religioso allo stesso tempo, che si occupava di difendere i pellegrini in Terra Santa all'epoca delle crociate, nel Medioevo quindi.

Un volto noto di Mediaset

Marco Columbro è stato negli anni uno dei volti più noti ed apprezzati di Mediaset, emittente televisiva che fa capo allo stesso Berlusconi. Divenne famoso soprattutto con la trasmissione "Il biscione", e nel 2003 fu colpito da seri problemi di salute, in quanto ebbe un aneurisma cerebrale.

Da allora è finito fuori dai giri televisivi, e nessuno lo ha più chiamato per condurre una trasmissione. Adesso lavora presso una locanda in Toscana, precisamente in Val D'Orcia, la stessa è gestita da alcuni suoi amici. Sulla sua ricerca spirituale Marco ha appena finito di scrivere anche un libro, dove racconta ad esempio di essersi sottoposto all'ipnosi regressiva, dove ha scoperto di essere stato appunto un templare, e poi un monaco benedettino.

E poi ha citato anche gli extraterrestri: "Ci sono prove evidenti che non siamo gli unici nelle galassie" - ha concluso Columbro.