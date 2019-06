Le anticipazioni spagnole de Il Segreto evidenziano cattive novità per Elsa e Isaac, soprattutto a causa di Antolina, che architetterà nuovi piani contro la sua rivale. La Laguna scoprirà ben presto di essere malata e di doversi sottoporre ad una delicata operazione che potrebbe costarle anche la vita. La perfida bionda gioirà di ciò e si fingerà amica della donna, ma in realtà cercherà di tenere sotto controllo la situazione e proverà ad elaborare un piano per ucciderla.

Spoiler Il Segreto, Antolina finge di essere cambiata

In base da quanto emerge dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Antolina cercherà di mostrarsi una persona totalmente nuova rispetto al passato. La donna si allontanerà da Puente Viejo, dopo che il Guerrero avrà scoperto i suoi malefici piani nei confronti di Elsa. La donna aveva infatti accusato la Laguna di averla spinta giù da un dirupo e di avergli provocato l'aborto. Quando la verità verrà a galla, Isaac deciderà di allontanarsi dalla bionda.

Tornata in paese, l'ex domestica si mostrerà una persona totalmente cambiata pur di riuscire a stare vicino al Guerrero e portare a termine i suoi piani. La donna chiederà addirittura di poter assistere la Laguna nella sua degenza, in modo tale da potergli somministrare le cure necessarie. Il suo unico vero scopo resterà comunque la vendetta.

L'ex domestica cerca di uccidere Elsa

Antolina sarà molto felice della malattia di Elsa: finalmente la donna spera di potersene liberare e di riuscire così finalmente a stare vicino a Isaac.

La Luguna una volta sottoposta all'operazione riuscirà a riprendersi, grazie alle cure del compagno e a superare un momento così difficile per lei. L'ex compagna del Guerrero però non perderà occasione per cercala di farla stare male. Il medico della donna imporrà a tutti di non provocare delle emozioni forti alla donna, cosa di cui Antonila non terrà minimamente conto.

Quest'ultima infatti le rivelerà che Adela è morta, provocando un grande dolore in lei e scatenando la rabbia di Isaac.

Non riuscendo nel suo diabolico intento, Antolina escogiterà un piano per cercare di dar fuoco alla casa di Elsa e farla bruciare con lei dentro. La donna inizierà a preparare una specie di bomba artigianale con dell'alcol e alcune bottiglie. L'ex domestica sarà certa che questa volta l'incendio da lei provocato sarà particolarmente difficile da domare e che dunque la sua rivale potrebbe morire prima che questo venga definitivamente spento. La Ramos già in passato aveva tentato di dare fuoco al laboratorio del marito.