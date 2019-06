"Il Segreto" porta anticipazioni drammatiche. Come riportato da Cultura en Serie, la morte di Adela sconvolgerà il già tanto funestato paesino di Puente Viejo. Nonostante la moglie di Carmelo abbia superato non senza difficoltà il delicato intervento chirurgico necessario ad asportare la pallottola dal cervello, il destino le riserverà una sorte crudele. La colpevole di tutto sarà Francisca Montenegro, intenzionata a vendicarsi del disastro ai suoi silos causati dall'ordigno piazzato da Severo Santacruz.

La morte di Adela arriverà appena dopo un altro drammatico decesso, quello della nuova moglie di Fernando, la dolce Maria Elena. Nel frattempo Elsa dovrà affrontare una delicata operazione al cuore, necessaria per salvarle la vita, andrà a buon esito?

Nelle puntate spagnole 'Il Segreto' in onda prossimamente su Canale 5, Severo causerà il pandemonio grazie alla sua voglia di vendicarsi. La bomba piazzata al silos delle proprietà di Francisca scoppierà in tutta la sua forza, causando la morte immediata di Maria Elena e il grave ferimento di Maria Castaneda e Matias.

Il Segreto anticipazioni: la morte di Adela

Se la prima rimarrà paralizzata, il secondo rischierà seriamente di perdere un occhio. La rabbia di Francisca sarà incontenibile, tanto da ordinare a Mauricio di fare in modo che il braccio destro di Carmelo muoia a sua volta.

Francisca chiederà al Godoy di manomettere i freni della macchina di Severo, con la speranza che si schianti presto alla guida. Peccato che i piani criminali della Montenegro vadano in un altro modo. La vettura verrà infatti presa da Irene, che deciderà di fare un giro in compagnia di Adela.

Le due donne si accorgeranno presto che qualcosa non va. La macchina, con i freni manomessi da Mauricio, finirà fuori strada in uno spaventoso incidente. Irene verrà portata immediatamente in ospedale, mentre Carmelo, corso sul posto, non potrà fare altro che vedere sua moglie Adela morirgli tra le braccia.

Elsa operata al cuore nelle puntate spagnole 'Il Segreto'

Elsa, in condizioni critiche dopo essere uscita di prigione, troverà i soldi necessari per potersi operare al cuore.

La Laguna verrà ricoverata in ospedale e il dott. Zabaleta spiegherà ad Isaac i dettagli sulla malattia cardiaca dell'amata e su come il chirurgo intende operarla. L'intervento non sarà affatto semplice ed Elsa potrebbe non sopravvivere.

Nonostante le sue malefatte, Marcela sarà dispiaciuta per Antolina e le consentirà di rimanere in albergo, almeno fino a quando non troverà una sistemazione.Elsa finalmente entrerà in sala operatoria, dopo aver salutato con apprensione Isaac.

Elsa riuscirà a superare la sua operazione al cuore? Le anticipazioni 'Il Segreto' daranno tutte le risposte.