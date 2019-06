Mentre nelle puntate italiane de il Segreto stiamo assistendo all'allontanamento di Isaac ed Elsa. Nelle puntate che stanno andando in onda in Spagna, la Laguna si è da poco ricongiunta con il suo amato. Successivamente, la donna scoprirà di essere molto malata e di doversi sottoporre ad un delicato intervento chirurgico. Secondo le ultime anticipazioni che arrivano direttamente dalla penisola iberica, anche in questo frangente non mancherà lo zampino della perfida Antolina Ramos.

Infatti, l'ex ancella fingerà di essere preoccupata della sua ex padrona e dirà ad Isaac di essere cambiata e desiderosa di accudire Elsa. Ovviamente,sarà tutta una finzione per coprire le sue reali intenzioni: prendersi la sua vendetta definitiva sulla Laguna e riconquistare il cuore di Guerrero. Questa volta, Antolina cercherà di bruciare la casa della sua rivale in amore, con all'interno anche quest'ultima.

La Ramos tenterà di bruciare viva Elsa

In un primo momento, la malattia della moglie di Isaac darà grandi speranze alla Ramos che finalmente penserà di potersi liberare della sua rivale in amore.

Ma le cure insieme all'amore del marito faranno ben presto rimettere in sesto la donna. Dunque, proprio per questo motivo Antolina vorrà correre ai ripari e le proverà tutte pur di far star male la sua nemica.In primis, pur sapendo che Elsa non può ricevere notizie molto forti, le racconterà subito della morte della sua cara amica Adela in un incidente stradale. Ma il tutto non funzionerà per farla stare male, anzi scatenerà solo l'ira di Isaac.

Quindi, la perfida biondina escogiterà un piano diabolico con lo scopo di bruciare la casa della Laguna e in particolare, bruciare viva quest'ultima.

Infatti, secondo le ultime anticipazioni vedremo la Ramos intenta a preparare delle molotov (bombe artigianali con alcol e bottiglie), sicura che questa volta l'incendio provocato risulterà fatale. Inoltre, c'è da ricordare che non sarebbe la prima volta che alla perfida biondina gli vengono in mente idee del genere. Infatti, l'ex ancella già in passato tentò di scatenare l'inferno, dando fuoco al laboratorio di suo marito.

Il segreto puntate italiane: la situazione tra Elsa, Antolina e Isaac

Intanto, nelle puntate del Il Segreto che stanno andando in onda in Italia in questo periodo, Isaac ed Elsa si sono allontanati dopo che quest'ultima è stata accusata di aver spinto la biondina giù da un dirupo, provocandole un aborto.

Ma ovviamente, come abbiamo avuto modo di vedere era solo uno dei tanti piani ideati da Antolina per togliersi di mezzo la Laguna.

Infatti, questo piano ideato dalla Ramos farà tornare Guerrero tra le sue braccia, ma la cosa non durerà a lungo perché poi quest'ultimo verrà a sapere che la gravidanza era tutta una finzione. In particolare, Isaac scoprirà che Antolina non era incinta di lui ma di un altro uomo, per questo motivo era già incinta di 3 mesi.