Anche la prossima settimana Il Segreto andrà in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Stando alle anticipazioni dal 24 al 28 giugno, tra le principali vicende della soap ci sarà innanzitutto quella relativa al salvataggio dei figli di Maria da parte di Fernando Mesia. Elsa Laguna, invece, verrà duramente criticata da Alvaro, il nuovo medico del paesino di Puente Viejo.

Maria Castaneda vivrà attimi di terrore e disperazione quando verrà a sapere che i suoi figli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in cui hanno perso la vita l'autista e la bambinaia che stavano accompagnando Beltran ed Esperanza alla Villa di Francisca Montenegro

A questo punto, Mesia e Prudencio inizieranno a perlustrare tutta la zona nella speranza di ritrovare i due bambini.

Fernando riuscirà a scovare una grotta nella quale potrebbero trovarsi i piccoli ma, sporgendosi troppo per raggiungerla, precipiterà in fondo ad un burrone. Dopo aver perso temporaneamente i sensi, l'uomo riuscirà a trarre in salvo i nipoti di Raimundo, aiutandoli ad uscire da una grotta buia e molto stretta. Tuttavia, a causa dello sforzo profuso, il figlio del defunto Olmo accuserà un malore per le conseguenze della caduta e dei problemi ai polmoni.

Trasportato d'urgenza alla Casona, Mesia solo dopo qualche giorno si risveglierà e darà i primi segnali di ripresa. Ma non è tutto perché la Montenegro, dopo lo spavento, chiederà scusa a Maria per tutto il male che le ha fatto e troverà il modo per farsi perdonare.

Rapporti molto tesi tra Elsa e Alvaro

Marcela e Camelia accuseranno una forte febbre causata dalla varicella. Il dottor Zabaleta, dopo aver messo in allerta il sindaco sulla diffusione di una vera e propria epidemia in città, gli consiglierà di approntare un ospedale da campo per curare i malati.

Elsa riuscirà a farsi assumere nella struttura con il compito di accudire i pazienti, poiché lei già da bambina ha contratto la varicella, dunque ne è diventata immune. Antolina Ramos, quando verrà a sapere del nuovo lavoro della sua rivale, andrà su tutte le furie perché avrà il timore che possa riguadagnare consensi tra i cittadini di Puente Viejo.

All'ospedale da campo, intanto, arriverà un nuovo medico, Alvaro Fernandez, incaricato di fare le veci di Zabaleta già pieno di impegni.

Il nuovo arrivato fin da subito accuserà la povera Elsa di essere un'assassina di bambini, ritenendola responsabile dell'aborto di Antolina. E così i rapporti tra i due saranno tesi fin dal primo momento.

Julieta viene rapita

Un'altra vicenda che verrà affrontata nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana è quella riguardante il rapimento di Julieta proprio nel giorno del suo matrimonio con Saul. Quando la donna non giungerà in chiesa nella data prefissata per le nozze, il futuro marito fin da subito non crederà all'ipotesi dell'allontanamento volontario.

L'uomo infatti avrà ragione, poiché si vedrà chiaramente Julieta rinchiusa in una casa abbandonata che cercherà disperatamente di fuggire.