Torna lo spazio dedicato ad Una vita, una delle soap opera di maggiore successo su Canale 5. Negli episodi in programma a breve in Italia, Inigo e Flora saranno costretti a rivelare la loro vera identità dopo essere entrati al centro di uno scandalo per colpa di Pena, il vero Cervera.

Una Vita: Flora al centro di uno scandalo

Le nuove anticipazioni di Una Vita sugli episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, segnalano che l'arrivo di Pena (Adrian Castiñeiras) provocherà non pochi problemi a Inigo e Flora.

Questi ultimi, infatti, temeranno di essere smascherati dal vero Inigo Cervera. Tutto inizierà quando Flora (Alejandra Lorenzo) assumerà il nuovo arrivato come cameriere alla cioccolateria. Tuttavia, la situazione si complicherà quando la donna si innamorerà del vigilante Paquito (Josè Maria Sacristan), tanto da dargli un bacio sulla bocca. Il nuovo cameriere, a questo punto, sarà assalito dalla gelosia, tanto da rivelare tutto alla sarta Seler. Una rivelazione che genererà un vero scandalo in tutta Acacias 38, dato che tutti i vicini di Acacias 38 credevano che fossero marito e moglie.

Ursula rimprovera Paquito

Ursula, intanto, rimprovererà Paquito di non essersi comportato perbene, minacciando di farlo licenziare grazie alle sue conoscenze in comune. Dall'altro canto, il Pena approfitterà di tutta questa confusione per dichiarare i suoi sentimenti alla proprietaria de La Deliciosa. A tal proposito, i due trascorreranno una romantica serata dove scatterà perfino un bacio.

Anticipazioni Una Vita: Inigo indaga su Pena

Le trame di Una Vita, raccontano che il fidanzato di Leonor si introdurrà nella camera da letto di Pena, dove troverà un documento su cui è scritto la sua vera identità, tanto da sospettare che abbia da sempre mentito sulla sua mancanza di memoria.

Inoltre, l'uomo troverà un foglio sul quale il Pena aveva dichiarato di dover dare una somma di denaro ad un indiano incontrato a La Deliciosa. La figlia di Rosina, a questo punto, consiglierà ai fratelli Cervera di prendere la situazione di petto, se non vogliono finire in altri guai.

I Cervera rivelano ai vicini di Acacias 38 di essere fratelli

Durante una festa a La Deliciosa, Flora e Inigo (Xoan Forneas) racconteranno a tutti i vicini di Acacias 38 di essere fratelli.

Nel dettaglio, il duo rivelerà di aver rubato l'identità ai coniugi Cervera in quanto ritenevano che fossero deceduti durante l'attacco di alcuni malviventi. Inoltre, confesseranno che il Pena non è altro che il vero Cervera. Peccato che quest'ultimo respinga le accuse, ribadendo di non avere ricordi del passato. Infine, i due fratelli non si lasceranno incantare dalle belle parole, tanto da restituirgli l'attività commerciale.