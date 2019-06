Continuano le puntate di Una vita, la soap iberica che narra le vicende delle famiglie Alvarez Hermoso, De La Serna, Palacios e Hidalgo ed è ambientata negli ultimi anni del diciannovesimo secolo. Negli appuntamenti dall'1 al 6 luglio, Ursula porterà Blanca sulla tomba della figlioletta morta: sarà un'esperienza molto dolorosa per lei. Poco dopo la ragazza incontrerà una donna originale che le dirà di aver assistito alle apparizioni della Madonna: il suo nome è Cristina Novoa e tra le due nascerà subito un'intesa e una stretta amicizia.

Cristina plagia Blanca

Più avanti, Cristina cercherà di convincere Blanca a seguire un percorso religioso di penitenza ed a non partire per la Svizzera con Diego. Successivamente le consiglierà anche di lasciarlo e questo comportamento insospettirà sia Carmen che Leonor. Diego, preso dal dolore, deciderà di lasciare l'appartamento di Acacias 38 seguendo il consiglio di Samuel. L'uomo, soddisfatto, si compiacerà con Ursula del raggiungimento del loro obiettivo.

Inoltre, Blanca, sempre più irretita dalla Novoa, tenterà senza successo di sedurre Samuel.

Iñigo penserà di vendere la pasticceria Deliciosa, per paura che Pena riacquisti la memoria, ma Flora si opporrà con decisione a questa idea. Servante sospetterà che ci sia una relazione tra Paquito e la Cervera, ma il vigilante negherà tutto affermando, anzi, di voler salvare il matrimonio di Flora e Iñigo.

Arturo avrà un malore

Nel corso di una festa a favore dell'Associazione per le famiglie dei prigionieri di guerra, Arturo Valverde avrà un malore e Trini lo noterà nonostante l'uomo minimizzi sull'accaduto non dando peso ai sintomi.

Più tardi, ripensando all'episodio, la donna sospetterà che il colonnello sia geloso di Esteban e si è sentito male semplicemente per questo motivo: quindi lo rassicurerà sul fatto che Silvia è innamorata soltanto di lui.

Intanto Rosina proverà vergogna perché non vuole che si sappia che Jacinto lavora nel giardino della sua abitazione. Antoñito chiederà a Lolita di recarsi con lui, Trini e Ramon a Parigi per un piccolo viaggio. La domestica all'inizio esiterà, ma in un secondo momento deciderà di accettare la proposta.

Intanto il Colonnello consiglierà alla Reyes di trasferirsi da Felipe e Celia, per mettere a tacere le maldicenze.

Nel frattempo Silvia e Esteban capiranno che Arturo ha davvero un problema di salute e la donna, preoccupata, vorrà rimandare il trasferimento a casa degli Alvarez Hermoso, ma il Colonnello resterà fermo sulla sua posizione. Diego farà di tutto per portare via Blanca dalla casa di Ursula ma, purtroppo, non riuscirà nel suo intento.