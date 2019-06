Dalle anticipazioni spagnole del Segreto sappiamo che tre nuovi personaggi entreranno a far parte del cast della fortunata sua opera iberica. si tratta di Marchena, Lola e Maria Elena. i tre attori daranno vita a tre altrettante storyline piene di suspense e di colpi di scena. Che ruoli andranno a ricoprire?

Il Segreto: Marchena indaga sui loschi traffici di Prudencio

Il primo nuovo personaggio che entrerà a far parte del cast del Segreto è Marchena, un bravo ragazzo che andrà a lavorare presso la cantina di Prudencio.

Il giovane verrà ospitato da Matias e Marcela che, nel frattempo, si saranno appena ripresi dallo spavento causato dall'epidemia di varicella che per poco non ha fatto morire Marcela e la piccola Camelia. Marchena metterà in difficoltà Prudencio; il ragazzo, onesto e gran lavoratore, capirà che il fratello di Saul nasconde qualcosa di oscuro alla cantina. il giovane Ortega Infatti, sembra essere stato coinvolto in questioni oscure, che rischieranno di mettere in pericolo lui è tutta la sua famiglia. In quali nuovi guai si sarà messo Prudencio e che ruolo avrà Marchena in tutto ciò?

Anticipazioni Il Segreto: Lola incanta l'Ortega

La seconda new entry del Segreto è Lola, una donna di giovane età, discreta anche se molto bella ed estremamente dolce. Si scoprirà che Lola è orfana di genitori e che l'unica persona che le è rimasta accanto e sua sorella, con la quale condivide una fattoria che offre loro la possibilità di sostentarsi. L'incredibile bellezza di Lola lascerà senza fiato Prudencio, che si innamorerà perdutamente di lei.

L'Ortega, dopo aver ricevuto la delusione scottante di Julieta, si era promesso di non soffrire mai più per amore, ma l'arrivo di Lola gli farà cambiare decisamente idea. Anche in questo caso però, ci saranno notevoli problemi in quanto Francisca Montenegro si metterà tra i due giovani, organizzando un piano malefico affinché i due si lascino. La Montenegro infatti, non approva che Lola sia povera e che circuisca Prudencio. L'amore Trionferà oppure, come innumerevoli altre volte, la Montenegro distruggerà un amore appena nato?

Fernando sposa Maria Elena

Maria Elena Casado avrà un ruolo intenso ma breve. Al contrario di Lola, è una ricca donna che colpirà in maniera positiva Francisca Montenegro. quando arriverà Puente Viejo, la Casado incontrerà Fernando e tra i due scoppierà un amore intenso, tanto che il Mesia le chiederà di sposarlo. Stranamente, Maria Elena si affezionerà a Maria Castaneda. le due donne stringeranno un forte legame che, tuttavia, le unirà in una circostanza alquanto sfavorevole.

Dalle anticipazioni del Segreto sappiamo infatti che la vita di Maria Elena sarà molto breve. Severo, per vendicarsi della Montenegro, piazzerà una bomba proprio nel terreno in cui si svolgerà il banchetto nuziale della promessa sposa di Fernando che, dopo aver pronunciato il sì, si troverà sotto un cumulo di macerie. Fernando dovrà constatare che Maria Elena è morta, mentre è la sua ex moglie è rimasta intrappolata sotto le macerie. Che cosa succederà?