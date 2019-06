Nelle nuove puntate di Una vita in onda dall’1 al 6 luglio 2019 su Canale 5, la storyline che riguarda la scomparsa di Moises continuerà a tenere banco. Blanca sarà nelle grinfie di Ursula, Samuel e della nuova arrivata Cristina Novoa, una santona che dice di aver visto la Madonna. In realtà, altri non è che una truffatrice ingaggiata dal gioielliere e dalla dark lady per fare il lavaggio del cervello alla povera Blanca. Ci riusciranno.

Una Vita: il nuovo piano di Ursula e Samuel

Stando alle anticipazioni settimanali di Una vita, Ursula riuscirà a convincere Blanca ad uscire di casa e la porterà sulla tomba della bimba che crede morta.

La poverina avvrà una crisi di pianto, mentre sua madre riderà sotto i baffi. Poco dopo, Blanca conoscerà finalmente Cristina Novoa. La figlia di Ursula verrà rapita completamente dall’ardore religioso della mistica, rimanendone ammaliata.

Cristina non ci metterà molto fare il lavaggio del cervello a Blanca, convincendola a non accettare la richiesta di Diego di partire con lui alla volta della Svizzera. Diego, non avendo altra opportunità di convincere la sua innamorata, deciderà di ascoltare il consiglio di Samuel di allontanarsi da calle Acacias, nella speranza che è Blanca si possa riprendere. Appena Diego sarà partito, Samuel e Blanca saranno al settimo cielo, in quanto il loro perfido piano sta funzionando alla grande.

Anticipazioni Una vita: Arturo ha un malore

Intanto, il colonnello Arturo, durante una festa in paese finalizzata a procurare fondi ad una associazione benefica, avrà un malore che metterà in allarme Silvia. Trini si accorgerà delle cattive condizioni di salute del Colonnello e gliene vorrà parlare ma il Valverde, come suo solito, minimizzerà l'accaduto.

Cristina nel frattempo farà il lavaggio del cervello a Blanca, inculcandole l’idea che sia lei la responsabile della morte della sua figlioletta e che dovrà dunque redimersi dal peccato intraprendendo un tortuoso percorso di penitenza.

Il primo passo verso la ‘salvezza’ sarà quello di troncare la relazione peccaminosa con Diego. La giovane, completamente soggiogata, finirà per cedere all’assurda richiesta della Novoa.

Cristina Novoa manipola Blanca

In accordo con Ursula, la Novoa dirà a Blanca di riconquistare il marito, come la religione prevede. La sventurata, ormai senza più difese, farà della avance al marito che, inaspettatamente, la rifiuterà. Diego intuirà che Blanca è stata soggiogata da sua madre e dalla misteriosa mistica arrivata da poco tempo ad Acacias.

L’Alday manifesterà quindi la chiara intenzione di portare via la sua innamorata dalla casa di Ursula. Le anticipazioni di Una Vita dall’1 al 6 luglio si concludono con una risoluta Blanca che, ferma nell’intenzione di portare avanti il percorso di penitenza, allontanerà Diego.