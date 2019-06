La soap opera spagnola Il Segreto, come spesso accade, regala entusiasmanti indiscrezioni e colpi di scena per tutti gli appassionati. Gli spoiler per le puntate fino al 28 giugno non sfuggono a questa regola: Fernando Mesia si troverà in gravissimo pericolo di vita dopo una caduta da un dirupo. I figli di Maria e Gonzalo resteranno coinvolti in un gravissimo incidente stradale e di loro si perderanno le tracce. Il virus della varicella farà capolino a Puente Viejo e colpirà in primis Camelia e sua madre Marcela.

Successivamente anche gli altri abitanti del rinomato paesino dovranno fare i conti con l'epidemia. Elsa si occuperà dei soccorsi dei suoi compaesani, essendo lei immune alla malattia.

Il Segreto Anticipazioni, Fernando in pericolo

Nel dettaglio, gli spoiler de Il Segreto dal 24 al 28 giugno raccontano della tragedia che colpirà Esperanza e Beltran. I figli di Maria e Gonzalo, di ritorno dopo tanto tempo a Puente Viejo, saranno coinvolti in un drammatico incidente stradale.

Sul luogo dell'incidente verranno rinvenuti i corpi senza vita dell'autista e della bambinaia dei piccoli. Maria non si rassegnerà alla tragica scomparsa dei suoi figli e darà inizio alle loro ricerche aiutata dal capomastro Mauricio e da Fernando Mesia. Proprio il Mesia, durante le ricerche, precipiterà da un profondo dirupo.

Lo stesso Fernando dopo essersi ripreso dalla caduta, troverà i piccoli Esperanza e Beltran dentro una grotta. Le condizioni di salute di Fernando, complice il freddo della grotta, si aggraveranno mettendo a serio repentaglio la sua vita.

Il dottor Zabaleta, il nuovo arrivato Fernandez ed Elsa Laguna si occuperanno degli abitanti di Puente Viejo colpiti da una terribile epidemia di Varicella. Le prime a farne le spese saranno Marcela e Camelia, le cui condizioni parranno fin da subito molto gravi.

Elsa accusata di aver fatto abortire Antolina

L'arrivo a Puente Viejo del dottor Fernandez complicherà fin da subito la vita di Elsa Laguna, la quale verrà accusata proprio dal dottore di aver fatto abortire Antolina.

Intanto le condizioni di Fernando miglioreranno fino al suo risveglio dal coma. La ''dark Lady'' Francisca Montenegro chiederà scusa a sua nipote Maria per tutto quello che ha combinato in passato. Antolina chiederà a suo marito Isaac di partire ed abbandonare il paese, l'uomo rifiuterà la proposta della donna. Intanto Gonzalo prepara il suo rientro in paese dopo la fuga organizzata da Fernando Mesia. Cosa succederà agli abitanti di questa entusiasmante telenovela spagnola?

Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni e nelle prossime puntate de Il Segreto