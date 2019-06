Andrea Damante e Giulia De Lellis dopo la terza chance, si sono detti addio definitivamente. A quanto pare sembra che il Dama voglia dimenticare il più in fretta possibile la sua ex. Nei giorni scorsi è stato pizzicato a Milano con Barbara Fumagalli. Da qualche settimana a questa parte l’influencer romana ha lasciato definitivamente l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. La bella Giulietta sembra aver aver ritrovato il sorriso accanto ad Andrea Iannone.

D’altro canto il deejay veronese dopo aver puntato il dito contro la De Lellis, sembra pronto ad archiviare la questione.

Per chi se lo fosse dimenticato, Damante in una passata intervista ha detto su Giulia: “Mi ha lasciato lei. Io non ho colpe questa volta”. Sul numero di Chi in uscita oggi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pizzicato Andrea Damante in compagnia di un’ex tentatrice di Temptation Island. I due avrebbero partecipato alla serata Mamacita.

Al termine dell’evento, Andrea e Barbara avrebbero terminato la serata a casa del deejay.

Se tra i due possa essere solo un flirt estivo o una cosa importante al momento non possiamo saperlo. Andrea comunque, da qualche mese a questa parte ha lasciato la sua città natale, per trasferirsi nel capoluogo meneghino. In merito agli scatti pubblicati sulla rivista, i due diretti interessati hanno preferito la via del silenzio. Dunque, bisognerà attendere prima di avere ulteriori notizie su una delle nuove coppie dell’estate.

Barbara Fumagalli: chi è la nuova fiamma di Andrea Damante

Barbara Fumagalli è un volto conosciuto di Mediaset. La ragazza ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, in veste di tentatrice. In seguito, è scesa dalle scale di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Inoltre, nonostante la sua giovane età, Barbara ha già un divorzio alle spalle, arrivato dalla fine del matrimonio con il pilota Niccolò Canepa. Chissà che stavolta non abbia trovato anche lei l’uomo giusto.

Giulia De Lellis: vola a Barcellona con l’ex della Rodriguez

Giulia De Lellis e Andrea Iannone non si nascondono più. Nonostante i vari impegni di entrambi, l'influencer romana ha approfittato del primo week end libero per raggiungere il suo nuovo compagno a Barcellona, dove era prevista una gara di MotoGp domenica scorsa. La conoscenza tra i due sembra andare davvero a gonfie vele. Nel frattempo Giulia è tornata a parlare del suo ex fidanzato. La De Lellis ha ammesso che la relazione con Andrea Damante è finita in modo davvero tragico.

Addirittura l’ex corteggiatrice ha rivelato ai suoi follower che al di là della sua giovane età sarebbe stata pronta a convolare a nozze con il deejay e mettere su famiglia.