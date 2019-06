Il Grande Fratello Vip, seguitissimo reality di Canale 5, sta già per giungere alla quarta edizione. La trasmissione infatti dovrebbe tornare a novembre, e Mediaset ha già ufficializzato il passaggio di consegne da Ilary Blasi ad Alfonso Signorini. Sarà il direttore di "Chi", dunque, a condurre la trasmissione.

Intanto la produzione è al lavoro per selezionare il cast di concorrenti del GF Vip 4, e in queste ultime ore si sta facendo un gran parlare di Lorenzo Riccardi, il quale potrebbe essere uno degli inquilini della casa di Cinecittà.

Probabile presenza di un tronista nel cast del GF Vip 4

Stando alle ultime indiscrezioni sui nomi di coloro che potrebbero fare il loro ingresso nella casa del GF Vip 4, sta circolando anche quello di un ex tronista di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi. Il ragazzo ha iniziato a farsi notare sin dalle sue prime apparizioni in Tv, quando è approdato al programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Sara Affi Fella. Riccardi successivamente ha trovato l'amore sul trono di Uomini e Donne scegliendo Claudia Dionigi, con cui attualmente convive.

Lorenzo non ha mai nascosto la sua passione per il mondo dello spettacolo, e tra gli aspiranti nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip ci sarebbe anche lui. La notizia di un suo eventuale ingresso nella casa ha subito destato l'interesse dei fan del giovane pugliese, che si è limitato a rispondere che il tempo darà le risposte che cercano. Inoltre la partecipazione del 23enne al GF Vip sarebbe curiosa, perché tra i probabili inquilini pare ci sia anche Sara Affi Fella, verso la quale sembrava molto preso ai tempi di Uomini e Donne.

Tra i due c'era un'intesa speciale, infatti in molti pensavano che avrebbero potuto formare una bella coppia. Dunque, se davvero dovessero parteciparvi entrambi, la prossima edizione potrebbe essere davvero piena di sorprese.

Ricordiamo che negli anni precedenti sono entrati nella casa di Cinecittà altri personaggi provenienti da Uomini e Donne: Costantino Vitagliano, Luca Onestini, Giulia De Lellis, Francesco Monte e Andrea Damante.

Il duro rifiuto di Naike Rivelli al GF Vip

Mentre in molti aspirano a far parte della quarta edizione del Grande Fratello Vip, c'è anche chi invece ha rifiutato categoricamente l'invito a partecipare al programma.

Naike Rivelli, figlia della nota attrice Ornella Muti, ha dichiarato di essere stata contattata dagli autori del Reality Show. L'eccentrica 44enne ha espresso, attraverso un post su Instagram, la sua totale distanza da Mediaset, criticando il GF e rincarando la dose sulla conduzione di Signorini con un "Si salvi chi può". La Rivelli ha affermato che preferirebbe morire di fame piuttosto che far parte di una trasmissione così trash.

Naike, del resto, non ha mai nascosto la sua avversione nei confronti delle reti Mediaset: non molto tempo fa, sempre su Instagram, aveva pubblicato una foto che ritraeva un momento di Pomeriggio 5 in cui scherzava sulla dubbia esistenza del cervello indicando Valeria Marini, Barbara D'Urso e Francesca Cipriani.

In passato, la figlia di Ornella Muti ha già partecipato ai reality Pechino Express e Il Ristorante, entrambi targati Rai.