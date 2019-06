Finalmente nei prossimi episodi spagnoli dello sceneggiato “Il Segreto” verranno alla luce tutti i delitti di cui si è resa protagonista la diabolica Antolina, da quando ha messo piede a Puente Viejo. Quest'ultima quando crederà di potersi finalmente sbarazzare di Elsa Laguna, verrà smascherata. L’ex ancella non appena la sua nemica fingerà di avere l’ennesima crisi per via della recente operazione subita al cuore, le confesserà di essere l’assassina di suo padre Don Amancio, cadendo nella trappola della stessa.

L’amante di Isaac Guerrero, verrà quindi a conoscenza che il suo genitore deceduto in circostanze misteriose quando lei non si trovava a Puente Viejo, è morto per mano della sua acerrima nemica.

Antolina dice ad Elsa di aver ucciso suo padre, Carmelo intento a vendicarsi

Nelle puntate che andranno in onda sull'emittente televisiva “Antena 3” da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019, Antolina dopo essere tornata a vivere sotto lo stesso tetto di Isaac ed Elsa, darà inizio alla sua vendetta.

L’ex ancella non appena si troverà da sola in casa con la Laguna, la affronterà con l’obiettivo di farla sentire male. A quel punto la Ramos confesserà alla sua rivale le atrocità che ha commesso con l’unico scopo di tornare tra le braccia di suo marito. La moglie del Guerrero dopo aver affermato alla sua rivale di aver ucciso suo padre Don Amancio facendogli assumere del veleno, le dirà di averlo fatto perché lei ha sottratto l’uomo più importante della sua vita.

Antolina si renderà conto che Elsa ha finto di aver avuto un nuovo malore, visto che la stessa le dirà di essere caduta nel suo tranello. Isaac e i suoi amici dopo aver ascoltato tutta la conversazione nascosti nell'altra stanza, faranno rimanere senza parole Antolina. Quest'ultima farà subito perdere le sue tracce, dopo essere stata scoperta. Nel frattempo Matias dopo essere venuto a conoscenza del piano di Carmelo e Severo per eliminare Francisca, avviserà Fernando, senza immaginare che si tratta del colpevole dell'imminente scontro.

Il sindaco si presenterà alla casona in compagnia del Santacruz per uccidere la Montenegro, ma non riuscirà nel suo intento a causa dell'arrivo di Raimundo e Irene. Quest'ultima e il padre di Emilia cercheranno di far aprire gli occhi al Leal, dicendogli che colui che vuole la guerra tra le loro famiglie è il Mesia.

La moglie di Isaac si nasconde nella foresta, il sospetto del Leal

Prudencio dopo aver scoperto che Lola lavora per Francisca, allontanerà la ragazza dalla sua vita senza consentirle di dargli delle spiegazioni.

Quest'ultima di ritorno dall'Avana dirà al marito di non essere riuscita a convincere Maria a tornare a vivere nella sua villa. Intanto la nuova infermiera della Castaneda, chiamata Dori Vilches, assunta da Fernando non farà una bella impressione alla sua paziente. Nel frattempo Antolina rimarrà nella foresta, mentre il sergente Cifuentes continuerà a cercala. Maria verrà costretta dalla sua infermiera a fare degli esercizi dolorosi. La Ramos nel corso della notte si introdurrà nella falegnameria e si impossesserà di alcuni attrezzi del marito.

Il giorno seguente Isaac dopo essersi accorto del furto subito, metterà in guardia Elsa, invitandola ad alloggiare alla locanda di Marcela e Matias. Nel contempo Carmelo sospetterà che sua moglie Adela potrebbe essere morta a causa di Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte. Fernando quando Maria gli dirà di licenziare Dori, le consiglierà di essere paziente. Antolina riuscirà ad entrare nella sala comunale con il desiderio di vendetta. Mauricio si dispererà per non poter mettere fine all'esistenza del Leal su ordine della sua padrona. Per finire Marcela e Consuelo architetteranno inutilmente un piano per far riconciliare Prudencio e Lola.