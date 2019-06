Tutti conoscono le canzoni di Gué Pequeno, ma sono in pochi a conoscere tutti i dettagli della sua vita privata. Un' intervista rilasciata, pochi giorni fa, per Vanity Fair ha fatto luce su alcuni aspetti della sua vita che il pubblico ignorava quasi del tutto. In questa intervista, il rapper si mette completamente a nudo e parla della suo rapporto con le donne e con la droga senza censure, come è tipico dei rapper. Gué è molto amato dal suo pubblico non solo per le sue canzoni, ma anche perchè non ha peli sulla lingua e non ha paura di mostrarsi per quello che è, esprimendo senza vergogna alcuna il suo pensiero.

Pequeno, innanzitutto, definisce la sua vita "spericolata", così come canta Vasco Rossi, in una sua celebre canzone. Il suo obiettivo era proprio quello di vivere la sua vita al massimo e senza freni e ci è riuscito. Ci tiene a precisare, però, che , in ogni caso, non ha mai rischiato di andare in galera. In questo suo modo di vivere, anche la droga ha avuto un suo ruolo molto importante. Nell'intervista dichiara che non l'ha mai usata per stimolare la sua creatività.

Ammette di essere debole, ma afferma anche che è sempre riuscito a fermarsi in tempo. Con la droga non ha mai avuto un rapporto sereno, ma quando si rende conto che sta esagerando e che sta per perdere il controllo, riesce a smettere. Quando non fa uso di droghe, continua ugualmente a vivere la sua vita al massimo: compra vestiti, cerca le donne, si riempie di tatuaggi.

Pequeno e il suo rapporto con l'amore

Nell'intervista rilasciata per Vanity Fair, Gué Pequeno afferma che non è il possesso delle cose a renderlo felice.

Infatti, lui ha una bella casa, macchina di lusso, vestiti, accessori. Non gli manca nulla da un punto di vista materiale. Da queste sue parole, sembrerebbe che alluda ad una mancanza di tipo affettivo, ma subito smentisce. Rivela, infatti, che ha provato varie volte ad avere una convivenza, ma non è andata molto bene. Inoltre, una sua fidanzata, ha avuto un aborto volontario. Col senno di poi, dice che è meglio così, perchè non è pronto a diventare padre e perchè non è sicuro di poter essere fedele ad una donna per tutta la vita.

Infatti, lui pensa che ci può essere sempre una donna che ti piace un po' di più, anche se per una notte soltanto e che con dei figli le cose sarebbero molto più complicate. Secondo lui, i figli portano tanta felicità, ma non ti cambiano la vita. dichiara, inoltre, che dei suoi amici hanno famiglia, ma continuano ad essere infedeli con l'aggravante che devono nascondere tutto alle loro mogli e ai loro figli. Sembrerebbe, quindi, che, per il momento Guè Pequeno, non abbia intenzione di formare una famiglia e di avere dei figli.