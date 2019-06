Le prossime puntate de Il Segreto potrebbero riservare numerosi colpi di scena. Alcuni spoiler relativi ai prossimi appuntamenti italiani riguardano Julieta Uriarte, interpretata dall'attrice Claudia Galan, la quale subirà una terribile violenza da parte di Eustaquio Molero e suo figlio Lamberto pochi giorni dopo le sue nozze con Saul Ortega. L'Uriarte verrà bloccata nel bosco dai Molero e verrà portata tra le sterpaglie, lì i due uomini la picchieranno e la violenteranno.

Pubblicità

Pubblicità

Poi don Berengario e Carmelo andranno a cercare Julieta nel bosco e incontreranno Eustaquio e Lamberto Molero. Quest'ultimi riveleranno ai due di essersi 'divertiti' con l'Uriarte.

Carmelo uccide Eustaquio Molero

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Eustaquio Molero e suo figlio Lamberto confesseranno a don Berengario e Carmelo di aver abusato di Julieta Uriarte. Gli uomini non manifesteranno il minimo rimorso per il brutale comportamento. Per tale ragione Carmelo sarà talmente furibondo con Eustaquio che istintivamente gli sparerà un colpo di pistola in fronte, uccidendolo.

Julieta Uriarte verrà abusata da Eustaquio e Lamberto Molero.

Lamberto vorrà subito vendicare il padre e cercherà di sparare a Carmelo, ma quest'ultimo verrà difeso da don Berengario, il quale salverà l'amico sparando a Lamberto alle spalle, il quale morirà poco dopo. In seguito Julieta farà una particolare richiesta a don Berengario e Carmelo: la donna vorrà che i due non parlino con nessuno della violenza che ha subito e della morte dei Molero.

Inizialmente don Berengario cercherà di convincere Julieta a confessare la verità quantomeno ad Isaac, ma la donna non vorrà accettare il consiglio.

Pubblicità

Successivamente don Berengario farà molta fatica a mantenere il segreto sulla terribile vicenda, per tale ragione avrà un atteggiamento notevolmente ambiguo e parecchio triste che verrà notato soprattutto da Marcela e Matias, i quali si chiederanno se l'uomo abbia qualche problema serio. Intanto il prete manterrà il segreto, ma la situazione potrebbe subire sviluppi inaspettati.

Dove guardare le puntate de Il Segreto in streaming online

Mentre si attende la messa in onda dei prossimi episodi della nota soap opera Il Segreto è possibile guardare le puntate già trasmesse in televisione grazie al sito MediasetPlay.it.

Oltre alle puntate già andate in onda, sulla piattaforma dedicata sono presenti diversi video che riguardano le trame e le anticipazioni dei futuri episodi de Il Segreto.