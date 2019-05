Gli spoiler delle prossime puntate italiane della famosa soap opera Il Segreto riservano diverse novità interessanti. Nelle future puntate della serie spagnola, Julieta Uriarte, interpretata dall'attrice Claudia Galan, riuscirà finalmente a sposarsi con il suo amato Saul Ortega, interpretato dall'attore Ruben Bernal.

Nel contempo Carmelo e Severo saranno estremamente preoccupati per il fatto che Eustaquio Molero possa intralciare il matrimonio, poiché Julieta era implicata nella questione dei territori di Las Lagunas. La donna durante l'evento sarà infatti sorvegliata da alcuni uomini ingaggiati appositamente. Poi il matrimonio avverrà senza alcun imprevisto, per questo motivo Leal e Santacruz si tranquillizzeranno e penseranno che Eustaquio Molero abbia rinunciato alla sua vendetta contro la Uriarte. Frattanto i due licenzieranno anche gli uomini arruolati per badare a Julieta.

Julieta verrà violentata dai Molero.

Julieta viene rapita da Lamberto

Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, Julieta deciderà di preparare una torta per la sua amica Adela e andrà nel bosco a cercare alcune erbe specifiche, utili alla preparazione del dolce. Durante la sua camminata la Uriarte incontrerà Lamberto, il figlio di Molero, il quale bloccherà la donna e la porterà via. In seguito Saul, non vedendo rientrare la moglie, si preoccuperà molto e avviserà immediatamente Consuelo.

Poi l'uomo inizierà a cercare Julieta nel bosco, ma ritroverà soltanto il suo cestino. Inizialmente l'uomo avrà dei sospetti su Mauricio e Prudencio per la sparizione della moglie, ma poi scarterà subito la teoria, poiché si convincerà che siano stati i Molero a sequestrare Julieta.

La Uriarte viene violentata dai Molero

Don Berengario e Carmelo riusciranno a rintracciare Lamberto ed Eustaquio Molero. Poi Lamberto annuncerà a Carmelo che la notte precedente si è divertito insieme alla povera Julieta e gli dirà di controllare tra gli alberi.

In seguito Carmelo osserverà attentamente intorno a lui e all'improvviso ritroverà la Uriarte. Nel frattempo l'uomo scoprirà che la donna è stata violentata e sarà accecato dalla rabbia. Successivamente Carmelo, offuscato dalla ragione prenderà la sua pistola e sparerà un colpo in fronte ad Eustaquio, uccidendolo. Frattanto Lamberto cercherà di difendere il padre e punterà un'arma contro Carmelo, ma sarà fermato da Severo che sparerà all'uomo. Intanto Lamberto, sicuro ormai di morire, chiederà a don Berengario di assolverlo dai suoi peccati, poco dopo aver esternato il suo desidero, l'uomo morirà.

In seguito il prete consiglierà a Carmelo di andarsi a costituire, ma l'uomo non sarà convinto di ricevere la legittima difesa e non vorrà farlo. Nel frattempo anche Julietà vorrà nascondere la verità sull'accaduto, soprattutto a Saul e cercherà di convincere don Berengario a tenere nascosta la terribile vicenda.