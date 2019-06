Non c'è una fine per la soap opera che vede protagoniste Eliana Michelazzo, Pamela Perriccolo e la showgirl Pamela Prati. Di giorno in giorno arrivano dei nuovi clamorosi risvolti su questo caso che ha infiammato l'opinione pubblica. Dopo la versione dei fatti della Michelazzo e della Prati, ecco che anche 'donna Pamela' ha scelto di vuotare il sacco e lo ha fatto raccontando pubblicamente la sua verità in un'intervista a FanPage, dove ha reso pubblici anche degli sms che si era scambiata con Eliana, la quale sembrerebbe a conoscenza del fatto che molti protagonisti di questa vicenda (tra cui suo marito Simone Coppi) in realtà non esisterebbero.

La Michelazzo, però, dopo aver ascoltato l'intervista della sua ex socia ha pubblicato un duro sfogo sui social.

Caso Prati, la Michelazzo si sfoga contro la Perricciolo

Ieri sera, infatti, la Michelazzo è tornata a parlare su Instagram e ha letteralmente perso nuovamente le staffe nei confronti di Pamela Perricciolo, dicendo che doveva vergognarsi per le cose che aveva detto in quell'intervista e soprattutto che doveva farsi curare perché la sua è una 'mente diabolica'.

Eliana Michelazzo nuovo sfogo nella notte

'Ti ho denunciato e continuerò a denunciarti all'infinito', dice Eliana nelle sue stories Instagram contro la Perricciolo dopodiché torna ad affrontare anche la questione del gioco d'azzardo, di cui in un primo momento era stata 'accusata' soltanto Pamela Prati. Stando alla versione dei fatti della Michelazzo, anche 'donna Pamela' avrebbe il vizio del gioco e sempre sui social ha dichiarato che lei avrebbe delle foto della Perricciolo all'interno di diverse sale giochi. 'E sai quali soldi giocavi? I miei, di Eliana', ha chiosato la Michelazzo.

L'attacco di Eliana che perde le staffe con donna Pamela: 'Sei una criminale'

E ancora aggiunge di avere tanti video in cui la sua ex socia calunnia diverse persone e proprio per questo motivo le consiglia di non farle la guerra perché ne uscirebbe male. 'Sei una criminale', aggiunge Eliana nel suo lungo sfogo affidato ad Instagram in queste ore.

Insomma un caso che sembra non essere destinato a concludersi e che ancora oggi suscita moltissime polemiche.

La versione dei fatti di Pamela Perricciolo, la quale ha smentito Eliana lasciando intendere che anche lei fosse a conoscenza di tutta la verità sul caso Prati, sarà oggetto di discussione anche della nuova puntata di Live - Non è la D'Urso in onda questa sera alle 21.30 su Canale 5. La Perricciolo per la prima volta concederà un'intervista televisiva dove 'vuoterà il sacco' in diretta, raccontando tutto ma proprio tutto su questa vicenda che è diventata intricata come una vera e propria soap opera.