L’estate si avvicina e pian piano gli italiani tutti stanno per organizzare al meglio anche queste vacanze estive. C’è chi viaggerà con lo storico amore di una vita, chi affronterà il primo viaggio di coppia e chi invece dovrà affrontare i ricordi del passato perché tornato single.

Quest’ultimo è il caso di Melissa Satta che dopo sette anni d’amore e due anni di matrimonio con il calciatore del Barcellona, Kevin-Prince Boateng, da due mesi si ritrova ad essere una mamma single.

Solo pochi giorni fa, probabilmente riferendosi alla sua situazione sentimentale, in un'intervista al settimanale "Grazia", Melissa ha spiegato che è abituata ad avere continue sorprese nella sua vita, sia nel bene che nel male.

Le prime vacanze da single dopo l'amore con Boateng

Melissa però ha sempre dimostrato di avere un carattere forte e così pochi giorni fa ha deciso di riprendere in mano la sua vita. A confermalo, le foto scattate e pubblicate sulla rivista “Diva e Donna” due giorni fa, di un viaggio fatto ad “alta quota”, sulle montagne svizzere, insieme al figlio e a Mariangela, sua madre.

Melissa Satta: l'ex velina è mamma single e mamma sexy

Un viaggio necessario per schiarirsi le idee e riprendere un po’ di fiato, prima di tornare nella calda Milano.

Evidentemente il caldo però le è servito, perché da giorni sembra che Melissa abbia deciso di far impazzire i suoi fan, postando continue immagini che le ritraggono in pose particolarmente attraenti. Si tratta di foto scattate nel backstage del suo ultimo servizio fotografico, realizzato in riva al mare.

C’è sempre tempo per ricominciare

A dare la notizia ci hanno pensato Melissa e Kevin-Prince due mesi fa, tramite i loro social network, dopodiché non hanno aggiunto altro, forse per proteggere il figlio nato dal loro amore, Maddox, che oggi ha cinque anni.

Nessuno lo avrebbe creduto possibile, anche perché solo pochi mesi prima, poco dopo le feste natalizie, aveva smentito alcuni rumors che la davano in crisi col marito, a tal punto da indurla ad affermare che avrebbe portato la fede al dito fino al giorno in cui si sarebbe sentita una donna sposata.

Oggi la fede al dito non la porta più, ha solo tanti ricordi d'amore vissuto col suo ormai ex marito Kevin-Prince Boateng.

Chi è Melissa Satta

Diventata famosa nel 2005 dopo aver rivestito i panni di Velina a Striscia la Notizia fino al 2008, prima con Thais Souza Wiggers e poi con Veridiana Mallmann.

Nello stesso periodo diventa popolare anche per la sua relazione, terminata nel 2006, con Daniele Interrante.

Nel 2009 lavora nel programma "Controcampo" e nel maggio del 2011 partecipa a “Lasciami cantare”.

A novembre dello stesso anno conosce e si fidanza con Kevin-Prince Boateng, il calciatore tedesco-ghanese che la renderà mamma nel 2014 e che nel 2016 diverrà suo marito (per poi lasciarsi due mesi fa).

Nel frattempo, a dicembre del 2011 entra a far parte del cast fisso di "Kalispera".

Nel 2012 prende parte alla commedia “Amici a letto” e partecipa come concorrente a "Punto su di te".

Dal 2013 al 2018 entra nel talk calcistico, firmato Mediaset, “Tiki-Taka”.

Dal 2017 al 2018 conduce due edizioni del programma “Il padre della sposa” e nel 2018 esce il suo primo libro autobiografico intitolato “M come Melissa”.