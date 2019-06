Il dating show Uomini e donne è in vacanza da circa un mese ma i telespettatori possono comunque restare informati sulle sorti dei suoi protagonisti grazie ai social network o alla rivista ufficiale dedicata al programma. Nell'ultimo numero di "Uomini e donne Magazine", Ida Platano ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del suo rapporto con Riccardo Guarnieri dopo l'ultima puntata trasmessa su Canale 5. In tale circostanza il cavaliere aveva deluso la dama, rivelando le ragioni che l'avevano spinto a richiamarla ma non riuscendo a confessare i sentimenti per lei.

Sebbene Ida fosse rimasta amareggiata per le sue parole, successivamente tra loro c'è stato un chiarimento che però non ha portato al ritorno di fiamma.

Uomini e donne gossip: Riccardo si è presentato sotto casa di Ida

Nell'intervista a "Uomini e donne Magazine", Ida Platano ha confermato di essere rimasta molto delusa dopo le ultime registrazioni del Trono Over. Ma oggi, a distanza da circa un mese, lei si sente meglio perché ha capito di essersi impegnata al massimo per recuperare la storia con Riccardo Guarnieri.

Ha capito di avere commesso diversi errori, spesso inevitabili in amore, ma è altrettanto sicura di non poter recuperare il rapporto con un uomo che l'ha delusa fino a questo punto. La rottura con Riccardo può dunque essere considerata definitiva, anche se non c'è alcun rancore tra loro. Lo scorso 16 giugno, infatti, lui si è presentato sotto casa sua per parlarle, nonostante lei gli avesse chiesto di comunicare solo attraverso dei messaggi. E proprio quell'incontro, inizialmente molto teso, ha permesso ad entrambi di placare gli animi e di chiarire i propri sentimenti. Alla fine, dama e cavaliere hanno ammesso di avere sbagliato nel loro rapporto e il saluto è stato amichevole con un "ti voglio bene" chiarificatore.

Ida Platano non esclude il ritorno a Uomini e donne

Archiviata senza rimpianti la sua relazione con Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha spiegato a "Uomini e donne Magazine" di essere pronta a guardare avanti, facendo comunque tesoro anche dei bei momenti trascorsi con il suo ex fidanzato. Se quindi le venisse proposto, non si tirerebbe indietro e parteciperebbe alla prossima stagione del Trono Over. Queste le sue parole: "Le cose possono succedere anche se non le programmi, perciò da qua a settembre potrebbe accadere qualsiasi cosa, potrei conoscere un uomo, anche se ora come ora la vedo difficile.

Se questo non accadrà e se mi sentirò pronta, parteciperei senza problemi.” La Platano potrebbe quindi tornare a sedere nel parterre femminile di Uomini e donne, trovandosi ancora faccia a faccia con Guarnieri. Nel frattempo la dama non perde di vista la nuova stagione di Temptation Island alla quale lei stessa ha partecipando lo scorso anno, uscendo mano nella mano con il suo fidanzato. Il consiglio ai nuovi protagonisti è di vivere fino in fondo questa esperienza, ricordando però che tentazioni e problemi ci sono anche nella vita di tutti i giorni, proprio come dimostrato da lei e Riccardo.