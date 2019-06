Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda dal 1° al 5 luglio si concentrano ancora sull'epidemia di varicella che metterà alla prova gli abitanti di Puente Viejo. Elsa sarà impegnata in prima fila nell'ospedale da campo creato per l'occasione e in questa sua nuova avventura si troverà a trascorrere il tempo in compagnia del dottor Alvaro. Tra loro l'inizio non sarà promettente, ma con il passare del tempo lui si renderà conto di provare una certa attrazione per la Laguna.

Spazio anche alla sparizione di Julieta, a pochi giorni dalle nozze con Saul, e al ritorno di Gonzalo a Puente Viejo. Fernando sarà preoccupato che il rivale possa spiegare le ragioni del suo precedente allontanamento, ma sarà il figlio di Pepa a mettere le cose in chiaro e a rivelare che la permanenza non durerà a lungo.

Il Segreto anticipazioni: continua lo scontro tra Elsa e Alvaro

Nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana, Elsa e Alvaro continueranno a lavorare insieme per cercare di debellare l'epidemia di varicella.

Ma per la Laguna sarà difficile dimenticare le dichiarazioni del medico che l'ha definita 'un'assassina di bambini' per avere causato l'aborto di Antolina. Tra di loro gli argomenti di discussione saranno frequenti, soprattutto quando Elsa verrà rimproverata per avere curato le ferite dei pazienti con il bicarbonato. Nonostante ciò, Alvaro comincerà a sentirsi attratto dalla sua infermiera. Isaac e Antolina rientreranno dopo un breve viaggio e lei riprenderà subito ad attaccare Elsa, causando la reazione furiosa di Matias.

Alla fine, la donna sarà costretta a scusarsi per le sue parole. La dark lady organizzerà una cena romantica per il marito, il quale trascorrerà una notte di passione insieme a lei. Il mattino dopo Isaac si pentirà dell'accaduto e riprenderà a pensare ad Elsa.

Trame Il Segreto: Saul ritrova Julieta

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto dal 1° al 5 luglio, Fernando sarà preoccupato all'idea che Gonzalo possa rivelare a Maria il loro precedente accordo economico.

Ma al suo arrivo, il figlio di Pepa metterà le cose in chiaro con il Mesia: manterrà il loro segreto e lascerà subito il paese dopo un ultimo saluto a Maria, Beltran ed Esperanza. Se però in futuro farà loro del male, lui tornerà subito per compiere la sua vendetta. Gonzalo dirà così addio ai suoi cari. Saul resterà convinto che Julieta non si sia allontanata volontariamente a pochi giorni dalle nozze e che Prudencio sia in qualche modo coinvolto nella sua sparizione.

Non si sbaglierà, ma il fratello non sarà l'unico ad avere compiuto tale gesto dato che anche Mauricio lo ha aiutato. Dopo avere seguito Prudencio, Saul troverà Julieta e riuscirà a liberarla. Lamberto Molero e i suoi uomini inizieranno a sparare dei colpi di fucile.