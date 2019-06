Novità in vista nella programmazione de Il Segreto. Dopo la variazione dello scorso martedì, quando la serie iberica era stata cancellata dalla prima serata di Rete 4, Mediaset ha deciso di regalare ai fan un gradito nuovo appuntamento serale. Esso andrà in onda proprio oggi 1° giugno su Rete 4 e sarà seguito dalla 'cugina' Una Vita. Ad esso si aggiungerà anche l'episodio pomeridiano su Canale 5, diventato ormai un'abitudine consolidata nel sabato.

La puntata serale sarà ampiamente caratterizzata dalle ricerche di Fernando, che tenterà di mettersi in contatto con i rapitori di Emilia e Alfonso. Spazio anche alle novità riguardanti Elsa, costretta ancora a fare i conti con gli intrighi di Antolina.

Programmazione Il Segreto: serale dalle ore 21:30 circa

Lo scorso martedì i telespettatori de Il Segreto erano rimasti amareggiati nell'apprendere che il programma non sarebbe andato in onda in prima serata.

Anticipazioni Il Segreto: ancora problemi per Emilia e Alfonso

L'appuntamento serale verrà comunque spostato ad oggi 1° giugno su Rete 4: esso comincerà alle ore 21:30 circa e proseguirà fino alle ore 22:25, lasciando poi la parola a Una Vita. Tale variazione di palinsesto dovrebbe essere confermata anche la prossima settimana, ovvero sabato 8 giugno, sempre al posto della puntata del martedì in prime time. Le novità riguardanti la serie iberica non si limiteranno a questo: domani 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica italiana, Il Segreto non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. Lo stesso destino sarà riservato a Una Vita e Beautiful.

Trame Il Segreto: i rapitori rifiutano Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto relative alla puntata serale di oggi 1° giugno rivelano che Elsa si sentirà bene dal punto di vista fisico. La sua guarigione potrà dirsi completa, anche se ciò non coinciderà con la fine degli intrighi di Antolina. Al contrario, la dark lady continuerà ad agire alle spalle della rivale, nella speranza di liberarsi di lei definitivamente. E il comportamento dell'ex ancella finirà con l'innervosire Matias e Marcela, che durante una cena saranno costretti ad ascoltare dei racconti assolutamente inverosimili sulla loro amica.

Onesimo e Paco saranno molto arrabbiati perché la loro attività di pompe funebri sarà in crisi a causa delle poche morti a Puente Viejo, mentre Dolores proporrà un nome per la sua nipotina che scatenerà l'ilarità di Fè. Severo deciderà di non vendere i terreni anche se tale presa di posizione potrebbe scatenare delle pericolose ripercussioni. Dopo il chiarimento con Maria, Fernando deciderà di intervenire per riportare in libertà Emilia e Alfonso.

Per questo manderà un telegramma in codice ai rapitori, ma la loro risposta non sarà quella sperata: i malviventi, infatti, non accetteranno più l'autorità del Mesia.