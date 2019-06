Sulla rete ammiraglia Mediaset è approdata finalmente la tanto attesa soap “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che vede protagonista l’attrice turca Ozge Gurel. Le puntate dello sceneggiato in programmazione nelle prossime settimane, si preannunciano entusiasmanti. La gelosia della diabolica Demet nei confronti di Ferit Aslan sarà al centro delle trame già a partire dalla settimana in corso. La moglie di Hakan infatti farà di tutto per far allontanare Nazli Piran dal suo ex fidanzato, dopo aver notato che hanno un particolare feeling.

Pubblicità

Pubblicità

La sorella di Deniz per far tornare tra le sue braccia il datore di lavoro dell'ambiziosa cuoca, tenterà di mettere in cattiva luce la stessa attraverso una lettera anonima. La coinquilina di Fatos avvisata del pericolo imminente dalla sorella Asuman, farà cadere dei bicchieri mentre si troverà alla villa di Ferit, per non consentirgli di scoprire la verità. Ebbene sì, Nazli si impossesserà della missiva riguardante il tradimento di sua sorella, e la ridurrà in mille pezzi.

Pubblicità

Demet gelosa di Nazli e Ferit, Asuman mette in guardia la sorella

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, ci dicono che Nazli e Ferit sempre più decisi a far togliere l’affidamento di Bulut a Demet e Hakan, si avvicineranno ulteriormente. Purtroppo l’aspirante chef non avrà il coraggio per confessare al suo datore di lavoro, che i coniugi Onder sono riusciti ad ottenere la custodia del nipote con la complicità di sua sorella Asuman, per proteggerla.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La sorella di Deniz continuerà ad interferire nella vita dell’Aslan, dato che dopo essersi accorta per l’ennesima volta che l’Aslan e la Piran trascorrono molto tempo insieme, farà un terribile gesto. Demet dopo aver svelato alla sorella di Asuman che lei e il suo datore di lavoro in passato erano legati sentimentalmente, farà il possibile per farli litigare. La situazione si complicherà quando la moglie di Hakan scriverà in una lettera anonima da far recapitare a Ferit, per fargli apprendere che la copia del documento di Demir è stata fotografata da Asuman.

La darklady commetterà un errore, dato che nel corso di una conversazione con la sorella dell'ambiziosa cuoca si lascerà sfuggire il suo piano, dopo averle detto di non aver più bisogno del suo aiuto. A quel punto Asuman deciderà di rimediare, visto che per non perdere una proposta di lavoro offerta da Engin inviterà la sorella a non fare entrare in possesso Ferit di una missiva scritta da Demet.

La Piran fa sparire una missiva per l’Aslan, la moglie di Hakan ricatta Asuman

Nazli non appena si accorgerà che la fatidica busta si trova già alla villa del suo capo, troverà un escamotage per non fargliela aprire.

Pubblicità

La coinquilina di Fatos farà cadere un bicchiere procurandosi una piccola ferita ad un dito riuscendo nel suo intento, poiché l’Aslan le presterà subito soccorso quando vedrà che si è fatta male. Successivamente Nazli oltre a strappare la lettera compromettente, farà sparire anche una penna usb in grado di dimostrare che a scattare la foto nel documento che possiede soltanto l’Aslan è stata sua sorella. Per finire Asuman sempre più pentita di aver aiutato Demet, la minaccerà facendole presente di non intromettersi più nella sua vita, altrimenti metterà a conoscenza Ferit della gelosia che prova verso di lui.

Pubblicità

La bionda purtroppo risponderà alla sorella di Nazli con un ricatto, dato che le dirà di essere disposta a svelare all’Aslan il suo coinvolgimento con l’affidamento di Bulut, se non controllerà tutto ciò che accade alla Pusula Holding su suo ordine, per scoprire quali sono le prossime intenzioni del suo ex fidanzato per riavere con sé il nipote.