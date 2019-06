Prosegue, senza sosta, lo straordinario successo de "Il Segreto". La soap opera ispanica, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:30, continua a regalare al numeroso pubblico colpi di scena entusiasmanti e straordinarie rivelazioni. Gli episodi che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno non faranno eccezione. Le consuete anticipazioni svelano, infatti, che un personaggio storico della soap, Fernando Mesia, sarà in serio pericolo di vita: l'uomo alla disperata ricerca di Esperanza e Beltran si recherà, insieme a Prudencio, in una grotta situata proprio a ridosso di un dirupo.

Sarà allora che, sporgendosi più del necessario, Mesia precipiterà rovinosamente al suolo e perderà i sensi. Ferito e notevolmente provato dal freddo, Fernando riuscirà a salvare i bambini ma le sue condizioni rimarranno critiche.

Spoiler Il Segreto: Julieta viene rapita

Le anticipazioni de Il Segreto di questa settimana si focalizzano, inoltre, su Saul e Julieta. La donna andrà incontro ad un periodo di forte stress a causa degli atti intimidatori messi in atto per sabotare il suo matrimonio.

Julieta troverà, infatti, il suo abito da sposa tagliato in mille pezzi. Una situazione che la destabilizzerà parecchio e la costringerà a considerare l'ipotesi di annullare le nozze, ma grazie all'intervento di Saul e dei suoi amici, la donna avrà un ripensamento. Finalmente giunto il giorno delle nozze, tuttavia, Julieta scomparirà nel nulla. Una situazione che preoccuperà parecchio il suo amato estremamente convinto che la donna non si sia allontanata per sua volontà.

Solo più tardi si scoprirà che Julieta è stata effettivamente rapita e rinchiusa in una casa dalla quale cercherà disperatamente, ma invano, di scappare.

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca chiede perdono a Maria

L'altro filone che verrà affrontato negli episodi de Il Segreto, in onda dal 24 al 28 giugno, si focalizzerà su Donna Francisca. La Montenegro, non solo accoglierà Esperanza e Beltran alla Villa comportandosi come una dolce ed affettuosa bisnonna, ma cercherà disperatamente di ottenere il perdono da Maria.

Sul fronte degli affari, invece, Donna Francisca avrà una forte discussione con Raimundo. Nel frattempo, alla Villa, giungerà la notizia che Gonzalo sta per arrivare nuovamente a Puente Viejo. Infine, il dottor Zabaleta - visitando Marcela e Camelia - si renderà conto che in paese è scoppiata un'epidemia di varicella. Proprio per contenere il contagio, il medico avviserà Carmelo della situazione e gli suggerirà di istituire un ospedale da campo. Alla gestione di quest'ultimo si dedicherà proprio la Laguna che, per aver contratto la varicella da bambina, non rischierà il contagio.