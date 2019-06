Questa sera 24 giugno prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island. Sei coppie metteranno alla prova in loro amore restando in villaggi separati con i rispettivi tentatori e tentatrici. Tra le coppie conosciute di quest'anno ci sono solo David e Cristina, entrambi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. I due hanno abbandonato il programma dopo una serie di tira e molla. Tra i fidanzati e le fidanzate presenti sembrano essercene molti con dei problemi.

Tra le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, c'è quella che riguarda la prima coppia che ha chiesto il falò di confronto solo dopo poche ore dall'entrata in gioco. A Leggo, Filippo Bisciglia ha spiegato i motivi di questo gesto da parte di uno dei protagonisti.

Il primo falò di confronto a Temptation Island dopo poche ore

La prima puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di colpi di scena. Il reality verrà condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia, molto amato dai telespettatori che seguono i programmi della De Filippi.

L'uomo ha rilasciato un'intervista a Leggo, dove ha rivelato i motivi che avrebbero spinto una delle coppie ad avere il primo confronto a sole 4 ore di distanza dall'inizio del programma.

Come confessato dal presentatore, il falò sarebbe stato richiesto per delle parole sentite e non per un gesto in particolar modo. 'Quello che è accaduto rappresenta secondo me il momento che stanno vivendo i giovani e cioè che abbiano smesso di parlare tra di loro e di utilizzare invece le chat per comunicare' dichiara Filippo.

'Temptation Island non è il reality dei tradimenti' racconta Filippo

Filippo Bisciglia, che proprio oggi compie gli anni, ha rivelato che Temptation non è il reality dei tradimenti, ma racconta quello che avviene nella realtà quotidiana delle coppie. Il conduttore ha infatti rivelato che i partner non sanno come si comporta il proprio fidanzato o la propria fidanzata in assenza della persona amata. L'uomo ha poi confessato che le riprese avranno il loro termine il 26 di giugno e che dunque alcune coppie devono ancora affrontare il confronto.

Filippo definisce come 'fotonica' la coppia formata da Vittorio e Katia e spiega che poi verrà compreso il perché, mentre rivela che Andrea e Jessica hanno una storia molto bella.

Su David e Cristina invece, Bisciglia non ha voluto rivelare nulla. Il conduttore, rispondendo ad una domanda del giornalista, rivela che farebbe Temptation Island come tentatore, ma non come coppia. Per scoprire cosa succederà alle coppie e chi ha già chiesto il confronto, non resta che attendere ancora alcune ore.

La puntata di questa sera andrà in onda su Canale 5 alle 21:30 circa.