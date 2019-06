C’è stato un colpo di scena nelle puntate della soap opera “Il Segreto” che i telespettatori spagnoli hanno avuto modo di seguire in questi giorni. La malvagia Antolina Ramos ha fatto ricredere Isaac Guerrero su di lei. Tutto ha avuto inizio quando l’ex ancella ha appreso che il carpentiere era in procinto di allontanarsi da Puente Viejo. La diabolica donna ha colto l’occasione per dimostrare agli abitanti di non essere più la stessa di prima, offrendo il suo aiuto alla Laguna.

Quest’ultima in presenza della sua rivale ha rischiato di perdere la vita, visto che si è vista costretta a chiederle di darle il suo farmaco al più presto possibile dopo aver avuto un malore. Per fortuna la sorella del defunto Jesus è sopravvissuta grazie all’intervento di Antolina. Purtroppo dagli spoiler si evince che nel capitolo iberico numero 2.014, Isaac finirà per accettare che Antolina torni a vivere con lui, per consentirle di prendersi cura di Elsa. In realtà le intenzioni dell'ex ancella non saranno affatto buone, dato che vorrà vendicarsi della donna che ha preso il suo posto.

Elsa viene dimessa dall’ospedale, Antolina avvia la sua vendetta

Negli episodi che sono andati in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” dal 17 al 24 giugno, Elsa si è sottoposta ad un delicato intervento al cuore, grazie ai soldi raccolti con l’aiuto dei suoi amici. Pur non essendosi ripresa del tutto la Laguna è stata dimessa dall’ospedale, e il medico ha raccomandato ad Isaac di non farla affaticare. Intanto Antolina ha continuato a fingere di essere felice che l’intervento della sua acerrima nemica sia riuscito, dato che il suo reale interesse si è rivelato essere quello di riuscire tornare tra le braccia di suo marito.

Nei capitoli iberici trasmessi dal 17 al 20 giugno 2019, la sorella del defunto Olmo dopo essere stata accolta a braccia aperte alla locanda dei Castaneda, invece di pensare alla sua salute, ha progettato di sbarazzarsi della moglie del Guerrero con la convinzione che sia tornata a Puente Viejo con dei cattivi propositi. Quest’ultima intanto ha fatto il possibile per apparire migliore agli occhi del falegname. Successivamente la Ramos non appena è venuta a conoscenza che Elsa si trovava a casa da sola, ha approfittato della situazione per avviare la sua vendetta.

La Laguna salvata in extremis dall’ex ancella, Isaac accetta la proposta della moglie

L’ex ancella ha portato del cibo alla sua rivale: purtroppo proprio in questa circostanza l’amante di Isaac ha sofferto di una piccola crisi, al tal punto da dover assumere immediatamente le gocce che le ha prescritto il dottore per fermare i suoi attacchi. A gran sorpresa Antolina ha somministrato in extremis i farmaci alla Laguna, salvandole la vita. Consuelo è rimasta sorpresa quando ha visto Antolina prestare soccorso ad Elsa.

L’ex ancella dopo aver commesso il sorprendente gesto, ha trovato un escamotage per non separarsi dalla Laguna. Antolina non appena ha incontrato Isaac nella piazza del paese, si è offerta volontaria per prendersi cura della sua acerrima nemica, dopo avergli raccontato con grande preoccupazione ciò che è successo durante la sua assenza. Le anticipazioni della puntata iberica in programmazione domani venerdì 21 giugno 2019, dicono che Isaac accetterà la proposta della moglie, dato che la farà trasferire nella casa che condividevano insieme dopo essersi sposati per consentirle di aiutare Elsa.

Il carpentiere rimarrà fermo nella sua decisione, anche quando Marcela e Consuelo lo metteranno in guardia dicendogli di non fidarsi dell’ancella.