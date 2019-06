Nel mese di giugno ha avuto inizio su canale 5 la serie televisiva turca intitolata 'Bitter Sweet' e il pubblico non può fare a meno di seguire questo prodotto televisivo. La Turchia nel periodo estivo dimostra di essere una garanzia per il successo della Mediaset e lo stesso discorso si è verificato nel 2016 con la messa in onda della soap 'Cherry Season'. Gli ascolti sono dalla parte di Bitter Sweet che dimostra di avere delle differenze evidenti con Cherry Season, sebbene vi siano degli elementi in comune.

Pubblicità

Pubblicità

La nuova soap opera si distingue per il fatto che porta con sé dei tratti drammatici. Il riferimento è legato all'incidente avvenuto ai genitori di Bulut che hanno perso la vita e si discuterà riguardo alla vicenda dell'affidamento del bambino. Si tratta delle tante questioni che verranno trattate nel corso delle prossime puntate e si creano i presupposti per un ulteriore avvicinamento tra Nazli e Ferit.

Una curiosità inaspettata sulla persona di Can Yaman

I telespettatori italiani si sono posti delle curiosità riguardo ai protagonisti principali, in particolare in merito all'attore Can Yaman sul quale è stata posta la maggiore attenzione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità TV Soap

Si deve notare che, oltre alla professione di attore, Yaman è uno stimato avvocato e ha rivelato questo particolare inaspettato nel corso dell'intervista a 'Tv sorrisi e canzoni'.

L'interprete ha precisato di avere uno studio legale con due colleghi, ma la carriera di attore dovrebbe rimanere una priorità. Il modello turco è molto presente sui social, in particolare su Instagram, dove è seguito da quattro milioni di followers. Il giovane interprete è nato nel 1989 e ha trent'anni.

Pubblicità

Il rapporto con l'Italia dopo aver studiato in una scuola di Istanbul

L'altra protagonista, Ozge Gurel, è conosciuta dal pubblico per aver interpretato un ruolo importante all'interno di Cherry Season. Un'altra curiosità sulla persona di Can Yaman si concentra sul fatto che è il nipote dell'allenatore della serie A turca. Il mistero riguarda gli amori dell'attore che ha dimostrato di non voler parlare della vita privata. Il modello ha avuto modo di porre l'attenzione riguardo al rapporto con l'Italia, alla quale Yaman è molto legato per una serie di retroscena.

L'attore ha rivelato di conoscere nel dettaglio la nostra penisola e di parlare la lingua, perché ha frequentato il liceo italiano nella città di Istanbul. Can Yaman dimostra di avere molte qualità e le telespettatrici hanno dimostrato di essere rimaste infatuate da quest'attore.