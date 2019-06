Non dev'esserci abituato Bradley Cooper ma è toccato anche a lui, uno degli attori più cool, una delle superstar più desiderate di Hollywood, uno degli artisti più sensuali del pianeta: anche lui è stato lasciato. E tutto ciò è accaduto in uno dei momenti più sfolgoranti della sua brillante carriera. Sembra, infatti, che sia stata Irina Shayk a decidere di interrompere la relazione che dal 2015 la vedeva accanto allo storico protagonista di "Una notte da leoni".

Quella di Bradley e Irina è una crisi che arriva da lontano

Reduce dal successo di "A star is born", meraviglioso remake del classico portato al successo da Kris Kristofferson e Barbra Streisand, Cooper avrebbe deciso di prendersi una brevissima pausa: avrebbe avuto l'agenda piena di lavoro e di nuovi copioni, ma pare che abbia preferito attendere e dedicarsi solo alla promozione del suo film, realizzato insieme a Lady Gaga.

Due mesi fa, una sua prima dichiarazione a riguardo suonò come un campanello d'allarme: "Devo pensare ai miei affetti e a preservare quello che mi è caro".

Irina Shayk e Bradley Cooper si sono lasciati.

In quel frangente qualcuno scrisse che la sua compagna, la splendida modella Irina Shayk, potesse essere di nuovo in dolce attesa dopo una figlia e quattro anni di relazione stabile e senza scossoni, ma evidentemente la verità era un'altra: i due erano in crisi. Si parlò anche di una forte gelosia della Shayk per la bella intesa venutasi a creare tra il compagno e la collega Lady Gaga, e si cominciò a vociferare che tra l'attore e la Germanotta potesse esserci più di una semplice chimica cinematografica.

Fatto sta che dall'ipotesi di un bebè si è passati alla crisi.

L'ufficialità è arrivata ieri da una delle agenti e amiche della modella russa: "Si sono lasciati, ed è stata Irina a deciderlo", ha dichiarato a un giornalista della rivista People che ovviamente ha subito diffuso la notizia sul web.

Un anno di crisi prima della separazione definitiva: Cooper troppo assente

Ora si comincia a sapere qualcosa di più: la crisi sarebbe andata avanti per circa un anno, e Irina avrebbe sempre cercato di rimandare il chiarimento definitivo per il bene della figlia.

Del resto, sia l'interprete di "American Sniper" che la Shayk sono sempre stati molto riservati sul loro rapporto.

Oggi, invece, la rivista Entertainment Tonight ha riportato una fonte vicina all'artista - forse la stessa agente di prima - che sostiene che Irina si sentiva soffocata e stanca di voci di tradimenti e di qualche eccesso di troppo del compagno che, non è un mistero, ogni tanto si lascia andare a qualche bisboccia con gli amici.

"Quando è troppo è troppo - avrebbe affermato la fonte contattata dal magazine americano - Irina ha capito che da parte di Bradley non c'era più la dedizione di un tempo, e non aveva alcuna intenzione di trasformare la loro relazione in una discussione continua.

La verità è che Bradley e Irina sono due persone splendide ma profondamente diverse e che la figlia li ha tenuti insieme in un rapporto che forse è cresciuto troppo velocemente".

Inoltre pare che l'ex fidanzata di Cristiano Ronaldo abbia già lasciato da tempo la residenza che condivideva con Cooper: quest'ultimo, rientrato durante una pausa dagli shooting di "A star is born", sarebbe già stato al corrente che al suo ritorno non l'avrebbe trovata.

L'ultimo tentativo di salvare la situazione ci sarebbe stato al termine dell'estenuante tour promozionale del film, ma pare che il divo di Hollywood sia tornato a casa con quattro giorni di ritardo. E a questo punto Irina avrebbe "impacchettato" le sue ultime cose e se ne sarebbe andata.

La donna imputerebbe all'ormai ex compagno di averla resa infelice con le sue assenze e con i suoi troppi impegni. Al momento sembra che la modella russa stia vivendo in un albergo con la figlia, anche se Cooper avrebbe lasciato ad entrambe la possibilità di risiedere nella villa da 5 milioni di dollari da poco comprata sulle colline di Los Angeles. Lui si sarebbe trasferito da un amico a Malibù e avrebbe annullato tutti gli impegni di lavoro per i prossimi due mesi.

I giornali statunitensi di Gossip - anche più insaziabili di quelli italiani - sono certi che nel "break-up" c'entri Lady Gaga che, interrogata sulla vicenda durante una premiazione, ha detto: "Sono situazioni tristi e molto personali, sono terribilmente dispiaciuta".