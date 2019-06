Questa sera andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di Lontano da te, la nuova serie in otto episodi, divisi in quattro serate, con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. I protagonisti della fiction sono la ballerina Candela e l'imprenditore Massimo. Si tratta di una romantic-comedy con un pizzico di fantasy, un prodotto adatto a garantire al pubblico qualche ora di intrattenimento estivo senza troppe pretese.

La serie è diretta da Ivan Silvestrini ed è una coproduzione italo-spagnola.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto inizia a Praga con uno "scontro" in aeroporto che scatena una sorta di incantesimo. Pur detestandosi perché troppo diversi, i due personaggi principali cominceranno ad avere delle visioni l'uno dell'altra anche quando torneranno a casa. La svolta sentimentale tra i due è dietro l'angolo.

Lontano da te, stasera 9 giugno la prima puntata: anticipazioni

Nella prima puntata di Lontano da te, i protagonisti della serie, una ballerina di Siviglia e un puntiglioso imprenditore romano, si trovano all'aeroporto di Praga in attesa del volo che li riporterà a casa.

Lontano da te, anticipazioni prima puntata.

Candela e Massimo hanno entrambi fretta di partire e, assorti nei rispettivi pensieri, si scontrano letteralmente. I due si detestano fin dal primo sguardo ma, quasi per magia, inconsapevolmente scatta l'amore e i loro destini si intrecciano in un modo del tutto bizzarro.

Sebbene Massimo e Candela riprendano a vivere le loro vite, infatti, cominciano ad avere delle allucinazioni. Iniziano ad apparire l'uno nella vita dell'altro interferendo, come dei grilli parlanti, nelle decisioni quotidiane.

Pubblicità

Il risultato è tutt'altro che roseo perché la situazione di entrambi si complica. In fondo, però, i due protagonisti hanno bisogno l'una dell'altro perché, nella loro diversità, si completano.

Candela è un'insegnante di flamenco vivace e imprevedibile, invece Massimo è un imprenditore pignolo e serioso. Lei avrebbe bisogno di qualcuno di più responsabile accanto a sé, lui di un pizzico di spensieratezza in più. Le rispettive vicende sentimentali sono agli antipodi: l'ex compagno di lei è in carcere, mentre il manager ha una relazione senza stimoli da diversi anni.

Professionalmente tutti e due hanno dei problemi economici: lui cerca di tenere a galla l'agenzia di viaggi di famiglia, Candela non sa come pagare l'affitto della scuola di ballo che rischia di chiudere.

Lontano da te è prodotta da Mediaset Italia e Spagna

La serie, che debutterà oggi 9 giugno su Canale 5 in prima serata, è una coproduzione italo-spagnola, frutto della collaborazione tra Mediaset Italia e Spagna con la Cross Productions. Lontano da te è stata girata a Praga, Roma e Siviglia, ed è composta da otto episodi che la rete ammiraglia Mediaset proporrà in quattro serate.

Pubblicità

Nella penisola iberica, la fiction è andata in onda su Telecinco con il titolo "Lejos de ti", mentre sarà distribuita sul mercato internazionale come "Love, inevitably".