La Serie TV Riviera tarderà ancora qualche settimana ad arrivare su Canale 5. Sembra che la messa in onda della serie sia sempre problematica per Mediaset. La prima stagione sarebbe dovuta andare in onda già lo scorso settembre, dopo numerosi promo che avevano - non poco -incuriosito il pubblico. Poi la serie è scomparsa dal palinsesto autunnale e rimandata a data da destinarsi. Settimane fa si è diffusa la notizia che Riviera sarebbe andata in onda a fine giugno, al termine di Live - Non è la D'Urso.

Da qualche giorno la messa in onda è nuovamente slittata. Mediaset ha deciso di prolungare la trasmissione condotta da Barbara D'Urso fino a luglio. Stando alle indiscrezioni sulla programmazione di Canale 5 e salvo nuovi spostamenti, la prima stagione di Riviera dovrebbe andare in onda dal 10 luglio.

Riviera, la nuova serie tv a luglio su Canale 5: la trama

Riviera è una serie tv britannica prodotta da Sky e giunta già al rinnovo per una terza stagione.

Riviera con la protagonista Julia Stiles slitta a luglio su Canale 5

A partire dal 10 luglio Canale 5 dovrebbe trasmettere la prima stagione composta da dieci episodi e andata in onda su Sky Atlantic nel 2017. La serie thriller è ambientata nella suggestiva Costa Azzurra e la protagonista è Georgina (Julia Stiles), una giovane curatrice d'arte che ha sposato il milionario Constantine Clios (Anthony La Paglia). La donna vive una vita agiata e senza problemi fino al giorno in cui il marito non muore in circostanze misteriose.

Rimasta sconvolta dalla tragedia comincia ad indagare e scopre dettagli oscuri sull'uomo che pensava di conoscere. Per scoprire la verità sulla morte dell'uomo si fa aiutare da Irina, la prima moglie del milionario che cerca, però, di riprendere un po' di potere nella famiglia Clios composta anche dai tre figli: Adam, Christos e Adriana. Attorno a Georgina ruotano anche altri personaggi: l'amico Robert, l'ex capo della sicurezza Negrescu, l'ispettore della polizia di Nizza Delormes e l'investigatore Jukes. La trama di Riviera è incentrata sul mistero che avvolge la morte di Constantine Clios e sui pericoli che affronta Georgina per scoprire la verità.

Live - Non è la D'Urso avrà due puntate in più facendo probabilmente slittare Riviera al 10 luglio

Live – Non è La D’urso va in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5. Inizialmente era stata pianificata la programmazione del talk show fino al 19 giugno, per poi lasciare il posto, dal mercoledì successivo, alla serie Riviera. A seguito dell'aumento degli ascolti, Mediaset ha preso la decisione di allungare lo show condotto da Barbara D'Urso.

L'ultima puntata di Live dovrebbe andare in onda il 3 luglio, concludendo un percorso auditel che è andato via via crescendo, anche con avversari temibili come 'Il commissario Montalbano'. Da mercoledì 10 luglio, salvo spostamenti, Canale 5 dovrebbe trasmettere la prima stagione di Riviera.