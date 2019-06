Un terribile lutto in queste ore ha colpito la grande famiglia di Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella giornata di oggi, infatti, è arrivata la terribile notizia della morte prematura di uno degli ex pretendenti della trasmissione pomeridiana Mediaset: stiamo parlando di Fabiano Vitucci, un ragazzo di soli ventinove anni, che, in passato, aveva partecipato in ben due occasioni a Uomini e donne, corteggiando due diverse troniste.

La terribile morte di Fabiano, ex corteggiatore di Uomini e donne

Fabiano è morto in un terribile incidente stradale che si è verificato la sera scorsa: stando alle prime ricostruzioni dei fatti, l'ex pretendente di Uomini e donne si trovava sulla sua motocicletta quando ha cominciato a fare dei sorpassi che gli sono stati fatali.

Sembrerebbe, infatti, che, dopo aver sorpassato due macchine con la sua moto, Fabiano stesse cercando di tornare nuovamente nella sua corsia, quando avrebbe perso il controllo del motociclo e nella manovra sarebbe scivolato, finendo nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion.

Un episodio fatale e tragico per il giovane Fabiano di soli 29 anni: per lui, infatti, non c'è stato nulla da fare. I soccorsi sanitari giunti sul luogo del terribile incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'ex corteggiatore di Uomini e donne. Fabiano, da qualche tempo, si era legato sentimentalmente con una ragazza che era completamente estranea al mondo dello spettacolo.

Il giovane Fabiano aveva partecipato a U&D come corteggiatore di Giorgia e Valentina

In seguito al fidanzamento, si era trasferito a Montevarchi, dove si è verificato il terribile incidente mortale. Il ragazzo aveva trovato lavoro in una famosa e rinomata azienda della città e aveva così abbandonato definitivamente il mondo dello spettacolo e della tv che gli aveva regalato un po' di popolarità grazie alla partecipazione al fortunato programma di Maria De Filippi.

Fabiano aveva fatto la sua prima apparizione a Uomini e donne nel 2011, quando scelse di partecipare al programma per corteggiare la tronista Giorgia Lucini. In quell'occasione, però, l'esperienza, per lui, non fu positiva, visto che Giorgia, alla fine, preferì coronare il suo sogno d'amore con Manfredi. Qualche anno dopo, però, Fabiano provò nuovamente a cercare l'amore a Uomini e donne, questa volta come corteggiatore di Valentina Dallari. Anche in questo caso, però, il percorso non fu per niente facile e tra lui e Valentina il rapporto non fu dei migliori.Con tutta probabilità, Uomini e donne rivolgerà un pensiero alla famiglia dello sfortunato ragazzo.