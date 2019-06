Venerdì 31 maggio su Rai1 è stata trasmessa la finale di Ballando con le Stelle. La coppia formata da Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo per l'ennesima volta è finita nel mirino della giuria.

In questa edizione del programma, quella formata dalla ex deputata e dal ballerino siciliano, è stata la coppia forse più chiacchierata. Tuttavia la concorrente ed il suo maestro, grazie all'aiuto del televoto è riuscita ad arrivare fino in fondo. Quello di Nunzia e Raimondo è stato un percorso piuttosto complicato ed in salita, visto che si sono ritrovati a dover affrontare infortuni e polemiche varie.

Finale Ballando con le Stelle: Fabio Canino contro Nunzia De Girolamo

Nel corso della diretta, la De Girolamo, dopo essersi esibita in un quick step, è riuscita ad incassare il commento positivo di Carolyn Smith: “Sei stata molto leggera, anche se la coreografia era molto basilare”. Mentre Ivan Zazzaroni ha scelto la via del silenzio, Fabio Canino ha fatto i suoi complimenti a Raimondo Todaro. Selvaggia Lucarelli invece, ancora una volta è stata tagliente con il suo commento.

Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro durante una esibizione

In un secondo momento, Canino ha voluto concentrare l'attenzione su un passo falso dalla concorrente. Il giurato ha fatto notare alla partner di Raimondo Todaro che in settimana sui social aveva messo dei like ad alcuni commenti contro la giuria. L'accusa è quella di aver condiviso il pensiero dei followers, che avrebbero augurato la morte ai cinque membri della giuria. A quel punto la concorrente ha cercato di discolparsi, per poi passare al contrattacco: “Meglio che non dico quello che fate voi sul web”.

La De Girolamo, dopo aver accennato di essere a conoscenza di alcuni video a luci rosse postati sui social da Fabio Canino, ha scatenato l'ira del giurato, che ha minacciato di querelare l'ex parlamentare.

Per riportare la calma nella pista del Foro Italico è dovuta scendere in campo Milly Carlucci, che ha invitato i diretti interessati a non parlare in puntata di ciò che avviene al di fuori delle telecamere. Una volta ritornata la calma, la coppia De Girolamo-Todaro ha portato a casa solamente 37 punti dalla giuria.

Finale a sorpresa: trionfa Lasse Matberg

La finale di Ballando con le Stelle ha regalato tantissime emozioni ai telespettatori ed al pubblico presente in studio. Il testa a testa finale ha visto affrontarsi Lasse Matberg e Sara Di Vaira contro Ettore Bassi e Alessandra Tripoli. Al termine delle performance, il televoto ha incoronato il vichingo norvegese come campione della quattordicesima edizione. Purtroppo, però, la felicità di Lasse è stata rovinata da un infortunio avvenuto durante le coreografie finali.

Dopo aver alzato la coppa al cielo, il vincitore è dovuto correre in ospedale per medicarsi il gomito. Per la prima volta nella storia del programma, Sara Di Vaira ha trionfato insieme al suo partner.