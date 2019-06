Con l'estate alle porte sta per arrivare una nuova edizione di Temptation Island. Nei giorni scorsi alcuni siti hanno svelato il nome della prima coppia che sarebbe pronta a partire per la Sardegna. Il reality di Canale 5 dedicato all'amore è pronto per tornare sul piccolo schermo, con la conduzione di Filippi Bisciglia. Per candidarsi al programma, bisogna essere una coppia non legata dal vincolo del matrimonio e senza figli. Tutti coloro che decideranno di partecipare, dovranno riuscire a resistere alle tentazioni giornaliere.

Pubblicità

Pubblicità

Stando a quanto riporta Bitchyf, la prima coppia che potrebbe prendere parte al programma potrebbe essere quella formata da Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. Arrivano da Saluzzo, un paesino in provincia di Cuneo. I due innamorati, nonostante i vari problemi che possono capitare in questi casi hanno una caratteristica. Tra Sabrina e Nicola ci sono ben vent'anni di differenza. La Martinengo è più grande del suo fidanzato.

Anche se al momento non è arrivata nessun conferma o smentita, potrebbero far parte di quest'edizione anche le ultime coppie uscite dal Trono Classico di Uomini e Donne.

Temptation Island, Filippo Bisciglia svela la prima coppia: Sabrina Martinengo e Nicola Tedde.

I telespettatori forse potranno trovare Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Angela Nasti con Alessio Campoli e Giulia Cavaglià con Manuel Galiano. Non è detto che tutte e tre le coppie parteciparanno, così come non è sicuro che vi sia una delle tre neo coppie. Al momento questi sono solo dei rumors.

Giulia Salemi e Francesco Monte non faranno parte del reality

Alcune indiscrezioni nell'ultimo periodo parlavamo di una presenza all'interno di Temptation Island da parte di Giulia Salemi e Francesco Monte.

Pubblicità

A quanto pare i due non faranno parte del reality per un motivo ben preciso: la coppia è scoppiata. Attraverso un video pubblicato su Instagram, Giulia con molto dolore e rammarico ha annunciato la fine della favola d'amore con il suo Francy. Una notizia che ha colto un po' tutti di sorpresa, compresi i tanti fan. I due infatti, si erano mostrati al pubblico sempre felici e sorridenti.

Gemma Galgani: la possibile grande novità

Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico, Maria De Filippi ha fatto un annuncio insolito.

La conduttrice del dating di Canale 5 ha ipotizzato che nel cast di Temptation Island potrebbe esserci anche Gemma Galgani con il suo nuovo compagno. Ovviamente la notizia ha colto di sorpresa tutti: il pubblico presente in studio, Gianni Sperti e soprattutto Tina Cipollari. Al momento la presenza della Galgani è solo un pettegolezzo che potrebbe essere smentito o confermato. Ricordiamo che lo scorso anno Gemma era già sbarcata in Sardegna per sostenere Ida Platano.