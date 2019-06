A poco più di una settimana dalla conclusione di Uomini e donne, i protagonisti del dating show continuano a far parlare di sé, attirando l'attenzione del pubblico da casa. Tra di essi ci sono senza dubbio Stefano Torrese e Pamela Barretta che non hanno finito nel migliore dei modi il loro percorso televisivo. Dopo avere lasciato insieme il programma qualche mese fa, la coppia è tornata per parlare del loro amore, ma in studio è accaduto qualcosa di inaspettato: Roberta Di Padua ha raccontato di avere ricevuto dei messaggi compromettenti mentre Stefano stava già con Pamela, e da quel momento si è scatenato il putiferio.

La coppia ha chiuso ogni rapporto e tra loro non c'è stato alcun riavvicinamento come entrambi hanno recentemente dichiarato affidandosi ai social network. Nelle loro recenti dichiarazioni non poteva mancare anche qualche frecciatina.

Uomini e donne gossip: Stefano smentisce di essere fidanzato

Nei giorni scorsi il Gossip di Uomini e donne si era concentrato su una possibile nuova frequentazione di Stefano Torrese, a distanza di poche settimane dalla rottura definitiva con Pamela Barretta.

La dama, infatti, non lo ha mai perdonato per i messaggi da lui inviati a Roberta Di Padua, sospettando che il suo comportamento fosse dettato da un copione ben organizzato per ottenere visibilità. Il tentativo di riappacificazione non è andato a buon fine, come confermato dallo stesso cavaliere in risposta alle voci che hanno cominciato a circolare nei social network. Il cavaliere ha chiarito di non essere fidanzato e di non avere nessun problema a parlare dell'eventuale novità, se essa dovesse accadere.

Ha quindi punzecchiato la sua ex, spiegando di non essere pronto a cominciare un nuovo rapporto: "Sono ancora molto deluso per affrontare già un nuovo rapporto. Ci vorrà tempo. Per ora posso dirvi che ho voltato pagina, penso solo a me e a mio figlio".

Pamela Barretta racconta un dettaglio inedito

Se Stefano Torrese non sembra ancora pronto ad avere una nuova relazione sentimentale, a differenza di quanto accaduto di recente per Rocco Fredella, Pamela Barretta continua ad essere arrabbiata per quanto accaduto alla fine della stagione 2018-19 di Uomini e donne.

La dama recentemente ha replicato alle affermazioni del suo ex, che si era detto disponibile ad un chiarimento, e ha spiegato le dinamiche con le quali i messaggi incriminati sono stati scritti a Roberta. A suo dire, non si sarebbe trattato di un periodo di crisi come Stefano aveva rivelato nello studio di Uomini e donne: "L’otto aprile precisamente, mentre io ero in Sicilia e noi stavamo benissimo, lui ha scritto alla sua ex. Non l’ho mai detto ma, caro Stefano, ho saputo anche questo.

Tutto con prove!"