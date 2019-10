L’industria farmaceutica Stevanato Group con sede in Veneto, nei restanti mesi del 2019 ha in programma l’assunzione di 150 persone, le quali saranno inserite in azienda secondo un piano crescita dell’organico ben definito.

È stato lo stesso gruppo a divulgare la notizia dei 150 posti vacanti, con la motivazione di necessità di potenziamento del personale entro la fine dell’anno corrente. Sicuramente l’iniziativa implicherà una grossissima ricaduta occupazionale per la sede di Piombino Dese (Veneto), la quale è stata recentemente ampliata per accogliere le 400 persone già dipendenti e i 150 futuri.

Figure richieste, come candidarsi e requisiti base per candidarsi alle posizioni aperte

Le figure ricercate dovranno occuparsi prevalentemente dell’area produttiva; si cercano neolaureati che per 18 mesi si cimenteranno in un job rotation ossia lavoreranno ricoprendo due funzioni aziendali distinte per poi essere assegnati a uno solo.

Le opportunità non ci sono solamente per giovani ma anche per chi ha già esperienza nel settore; infatti in questo caso i profili maggiormente richiesti sono:

operai addetti alla produzione

tecnici di elettromeccanica o meccatronica

ingegneri di Ricerca e Sviluppo

tecnici controllo qualità

Per inoltrare la propria candidatura, è necessario visitare la loro pagina principale e selezionare Lavora con noi; successivamente bisogna visionare le ricerche in corso e inoltrare il proprio curriculum vitae mediante il forum. È sempre necessaria la registrazione alla piattaforma per poter procedere con la candidatura.

Maggiori informazioni sull’industria farmaceutica in questione

Stevanato Group è una multinazionale incaricata di creare processi per diversi farmaci. Essa crea principalmente i contenitori dentro cui i medicinali vengono successivamente imballati.

Tra i brand più serviti dall’industria abbiamo Ompi, Balda, Spami, Optrel, InnoScan e SVM; tutti fedeli sin dal 1949. Per il momento si contano un totale di 14 stabilimenti con un totale di approssimativamente 4000 dipendenti; numero sempre in crescita data la produttività.

L’azienda dona ai suoi dipendenti più meritevoli anche la possibilità di formarsi all’estero; tornando successivamente in sede e apportare dei miglioramenti al proprio lavoro.

Stevanato Group è molto attiva anche a livello di conferenze; sul sito è infatti stata dedicata una pagina solamente agli eventi in programma. Tra le differenti opzioni possiamo trovare la famosa conferenza di Kyoto riguardante i test sulla qualità dei prodotti farmaceutici, la Andina Pack di Bogotà, e la CPhI di Delhi.