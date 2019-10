Si prevedono nuove assunzioni per la Pubblica Amministrazione, le quali implicano delle nuove opportunità per diplomati e laureati. L’Agenzia del Demanio, di cui il personale si occupa di selezionare a sua volta degli impiegati per le sedi sparse in diverse città, ha pubblicato degli avvisi di selezione per le sedi di Torino, Pescara, Napoli, Firenze e Ancona.

Tutte le informazioni riguardanti le posizioni, il proposte dall'Agenzia di Demanio

Referenti Amministrativi di Servizi Immobiliari Junior : questi devono essere laureati in Giurisprudenza e avere almeno 3 anni di esperienza in gestione di patrimoni immobiliari dello Stato. Il contratto offerto è a tempo indeterminato e il luogo di lavoro è Torino o Firenze con un salario lordo annuo di 27.000euro.

: questi devono essere laureati in Giurisprudenza e avere almeno 3 anni di esperienza in gestione di patrimoni immobiliari dello Stato. Il contratto offerto è a tempo indeterminato e il luogo di lavoro è Torino o Firenze con un salario lordo annuo di 27.000euro. Amministrativo di Direzione Regionale : la persona si occupa di elaborare atti e documenti di vigilanza del patrimonio immobiliare statale e la sua reportistica. È necessaria una Laurea in Giurisprudenza o Economia, la sede è Pescara e il contratto a tempo indeterminato prevede un salario di 27.000euro lordi annuali.

: la persona si occupa di elaborare atti e documenti di vigilanza del patrimonio immobiliare statale e la sua reportistica. È necessaria una Laurea in Giurisprudenza o Economia, la sede è Pescara e il contratto a tempo indeterminato prevede un salario di 27.000euro lordi annuali. Assistente Segreteria di Direzione Territoriale: la persona incaricata dovrà essere di supporto al Responsabile di struttura mediante la presa d appuntamenti e mail. Si richiede un diploma e 3 anni di esperienza in contabilità. Il contratto è a tempo indeterminato con un salario di 25.000euro lordi annui.

di Direzione Territoriale: la persona incaricata dovrà essere di supporto al Responsabile di struttura mediante la presa d appuntamenti e mail. Si richiede un diploma e 3 anni di esperienza in contabilità. Il contratto è a tempo indeterminato con un salario di 25.000euro lordi annui. Referente Contratti e Gare Senior: l’incaricato deve occuparsi di gare e contratti; laureato in giurisprudenza con almeno 5 anni di esperienza in appalti pubblici. La sede è Ancona e la retribuzione sarà di 32.000euro lordi annui.

Le domande devono essere inoltrate al sito dell’agenzia non oltre il giorno 8 novembre 2019.

La stessa agenzia ha fatto sapere che coloro che passeranno la prima selezione, verranno contattati per sostenere dei test attitudinali affinchè solo i migliori candidati vengano successivamente assunti. Ovviamente le prime selezioni sono aperte ai candidati di entrambi i sessi e di tutte le età (sempre e quando soddisfino i criteri precedentemente elencati).

Informazioni sull’Agenzia di Demanio e sulla sua funzione principale

Questa Agenzia si occupa di selezione del personale e il suo smistamento in differenti città da anni; contano un totale di 1000 dipendenti che lavorano da 17 sedi italiane.

A Roma, sede principale, ci si occupa valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, ossia di valorizzare e preservare quegli edifici di proprietà dello Stato italiano adibiti ad uso governativo e non.

Sul loro sito sono comunque consultabili maggiori informazioni riguardo al loro operato.