Nata quasi per gioco nella casa del Grande Fratello, la loro storia d'amore si era guadagnata l'affetto del pubblico, giorno dopo giorno, ma adesso è giunta al capolinea: Francesco Monte e Giulia Salemi, i Fralemi (così li aveva ribattezzati il pubblico) si sono lasciati.

L'annuncio di Giulia Salemi sui social

A dare per prima l'annuncio sui social è stata lei che su Instagram ha spiegato il dolore della fine di una storia in cui credeva. Ha descritto l'inizio, le sensazioni positive dei primi incontri e la fine, il vuoto della delusione.

Ha aggiunto che ce l'ha messa tutta, che ha voluto credere nei sogni e in una favola, ma tutto questo non è bastato.

La ragazza ha ringraziato tutti coloro che le stanno vicino in questo momento difficile per lei e ha aggiunto che vuole ricominciare a vivere anche per loro, nonostante sia difficile andare avanti dopo la delusione. Giulia si impegnerà e ce la metterà tutta per non far del male alle persone che la circondano, decisa a non mostrare troppo la sua sofferenza.

La giovane influencer persiana aveva conosciuto il ragazzo nella casa di Cinecittà, nel corso del Grande Fratello Vip; lui all'inizio era un po' restio perché l'anno precedente, in quello stesso posto era stato tradito dalla sua fidanzata di allora, Cecilia Rodriguez. La ferita pareva bruciare ancora, ma lui alla fine ha ceduto e la Salemi lo ha conquistato cominciando una bella storia d'amore.

La coppia è andata avanti rafforzando il legame anche una volta fuori dalla casa, convincendo tutti.

I motivi della fine

La storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi pare non essere finita all'improvviso. Stando alle parole dei due ragazzi, la crisi aleggiava nell'aria da un po' di tempo, ma loro sono stati bravi a nasconderlo al pubblico e alle persone vicine. Non volevano far soffrire le persone a cui volevano bene e pensavano che in qualche modo ce l'avrebbero fatta a superare la crisi.

Solo qualche settimana fa hanno vissuto il loro primo red Carpet al Festival di Cannes e partecipato al gala dell'amfAR. Francesco Monte dichiarava che la convivenza andava a gonfie vele.

Le parole di Monte

Francesco Monte ha replicato alle parole di Giulia Salemi pubblicando una storia su Instagram e spiegando che la loro quotidianità ormai non c'è più e alcune storie finiscono, non c'è sempre il lieto fine.

Ha chiesto rispetto per questo momento doloroso per la coppia che non si è mai risparmiata condividendo quotidianamente il loro viversi anche sui social. Monte ha affermato che desidera non essere giudicato per la difficile decisione che la coppia ha dovuto prendere.

Ha poi aggiunto che lui e Giulia comunque condividono un affetto indiscutibile e si vorranno sempre bene.