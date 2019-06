In queste settimane non si è fatto altro che parlare del cantante Marco Castoldi, in arte Morgan. Quest'ultimo, infatti, è stato vittima di un provvedimento giudiziario molto rigido secondo il quale è stato disposto lo sfratto da casa sua a causa del mancato pagamento degli alimenti alla sua ex Asia Argento e a sua figlia. In preda ad un momento di rabbia, quindi, il cantante si è lasciato andare ad un durissimo sfogo contro la sua ex e contro alcuni suoi colleghi cantanti. In particolar modo, Morgan ha attaccato pesantemente Ligabue, Vasco Rossi e Jovanotti dicendogli che sono degli egoisti. che pensano solo alla carriera. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Marco Castoldi, in arte Morgan, si sfoga contro Jovanotti, Ligabue e Vasco Rossi: 'Egoisti'

Marco Castoldi, in arte Morgan, sta attraversando dei momenti davvero particolarmente bui. A causa di alcune mancanze nei confronti della sua ex e di sua figlia, il cantante si è trovato costretto a fare fronte a delle conseguenze economiche molto importanti. Morgan, infatti, è stato sfrattato di casa. 7 giorni fa, si rese protagonista di un duro appello nel quale annunciava che aveva bisogno di circa 200 mila euro per riuscire a riscattare il suo lussuoso appartamento.

Tutte le richieste d'aiuto, però, non sono servite a nulla, dal momento che Morgan non è riuscito a saldare il suo debito ed è stato, per questo, sfrattato di casa. In seguito a tale provvedimento, si è sfogato con dei giornalisti contro alcuni suoi colleghi cantanti. In particolar modo, ha attaccato Jovanotti, Ligabue e Vasco Rossi per non avergli fornito nessun aiuto in questo periodo così particolare e difficile della sua vita.

Il cantante ha detto che le tre persone citate pensano solamente a comporre i nuovi dischi: "Amici che non mi hanno aiutato? Non sono amici, sono degli egoisti, individualisti che devono fare il disco: tutti, da Vasco a Ligabue e Jovanotti".

Morgan attacca anche la sua ex Asia Argento: 'Sgombero solo per sadismo'

Insomma, parole colme di dolore e risentimento. Ma non è affatto finita qui: Morgan infatti, si è scagliato duramente anche contro la sua ex Asia Argento. In particolar modo, ha detto che quest'ultima ha voluto marciare sulla vicenda senza dargli un aiuto. In realtà non aveva affatto bisogno dei suoi soldi, ad ogni modo, lo ha voluto porre in una situazione così difficile. L'uomo ha detto che la donna ha voluto il suo sfratto solo ed esclusivamente per sadismo.

Almeno per il momento, tutte le persone che Morgan ha tirato in causa non si sono ancora espresse sull'argomento. Lo faranno? Non ci resta altro che attendere le ulteriori novità in merito.